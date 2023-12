Unión Sevillana ve "un atraso" la señalización en rojo del carril Bus-Taxi: "Se la salta todo el mundo"

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Sevillana del Taxi ha manifestado este jueves que la nueva señalización horizontal y vertical en color rojo instalada para delimitar los carriles reservados a autobuses y taxis, después de que el pasado mes de agosto comenzase la retirada de los separadores que acotaban los mismos; supone "un paso atrás" y no está "siendo efectiva", pues "se la salta todo el mundo", tanto vehículos particulares como los vehículos de Transporte Concertado (VTC) que operan para las empresas de alquiler de coches con chófer como Uber o Cabify.

David Capelo, presidente de la Unión Sevillana del Taxi, ha manifestado a Europa Press que este pasado miércoles, él mismo pudo comprobar en primer persona cómo "todo el mundo se salta" la citada señalización de los carriles reservados a autobuses y taxis, que no estaría siendo "efectiva" contra las invasiones de tales vías por parte del tráfico privado.

Al trabajar este pasado miércoles con su taxi, según ha dicho, comprobó personalmente que los VTC y los coches particulares "campan a sus anchas" por los carriles reservados a autobuses y taxis pese a la citada nueva señalización en colores rojos, sobre todo porque "no hay controles" de la Policía Local, según ha remarcado.

Especialmente, ha avisado de que los carriles reservados a autobuses y taxis están siendo usados por conductores particulares para paradas momentáneas de sus vehículos, algo que según ha señalado impedían los separadores modelo "aleta de tiburón" desmantelados el pasado verano.

TODO UN "ATRASO"

Capelo ha manifestado que la supresión de todo "obstáculo" a la invasión del tráfico privado en los carriles reservados para autobuses y taxis es siempre un "atraso", manifestando que si "quizá" los separadores modelo "aleta de tiburón" no eran "el método más efectivo" a cuenta de los conductores que por falta de cuidado colisionaban contra ellos, es posible que la solución sea "buscar un tipo de barrera menos gravosa" para los casos de colisión.

Para el desmantelamiento de los mencionados separadores, instalados en 2021 para impedir las denunciadas invasiones del tráfico privado en los carriles reservados al transporte público, el actual Gobierno local del PP esgrimía el número de accidentes derivados de conductores que colisionaban contra estos elementos fijos, toda vez que la decisión se suprimirlos fue criticada por taxistas y por el comité de empresa de la empresa municipal de autobuses.

El concejal popular de Movilidad, José Lugo, ha manifestado al respecto que la instalación de dichos separadores por parte del anterior Gobierno local del PSOE fue "una medida muy controvertida", señalando los "numerosos accidentes" causados por los conductores que al no respetar la disciplina de carril colisionaron contra estos elementos. La medida, según ha asegurado, "no garantizó la seguridad vial de los usuarios y tampoco gustaba a los conductores de taxi y Tussam", que pese a tales palabras no apoyaron la retirada de estos elementos.

NUEVO MODELO

En cualquier caso, el concejal ha asegurado que "la instalación de estas barreras, lejos de servir a la seguridad vial estaban provocando más daño que beneficios, por lo que al inicio del presente mandato se decidió su retirada y su sustitución por una nueva señalización horizontal y vertical que separe el carril sin suponer un riesgo para nadie".

Lugo ha explicado que como alternativa a tales elementos retirados hace más de tres meses, el Gobierno local ha comenzado la implantación de un nuevo sistema de señalización que excluye el tránsito por estos carriles de los vehículos privados (excepto motos y vehículos 100% eléctricos) y que prohíbe las paradas y estacionamientos.

Se trata de una señalización horizontal de 2.425 metros lineales de carril bus-taxi, consistente en marcas viales de color rojo en el lateral izquierdo del carril en el sentido de la marcha, incluyendo señalización vertical informativa específica para estos carriles, en concreto un cartel con fondo rojo reflectante y la leyenda "carril exclusivo".