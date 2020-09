La Universidad de Sevilla, entre las 700 mejores del mundo, tras mejorar 200 puestos en un ranking internacional

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha informado de que el ranking Three University Missions Moscow International University Ranking 2020-Mosiur acaba de publicar su último informe y sitúa a la Hispalense en el rango 651-700 de las mejores universidades del mundo, mejorando más de 200 posiciones respecto a la pasada edición (901-100).

En un comunicado, señala que el Mosiur se define como un nuevo ranking académico que evalúa los tres pilares fundamentales de la universidad. Las instituciones académicas se evalúan utilizando 16 indicadores --basados en criterios objetivos sin utilizar encuestas subjetivas-- que valoran la docencia, la investigación y la interacción con la empresa y el impacto social de la universidad.

"Es un ranking de los denominados sintéticos, donde la puntuación obtenida en cada indicador aporta un porcentaje a la puntuación global. Las universidades e ordenarán en base a esta puntuación global que refleja el comportamiento de la institución", detalla.

En la presente edición ha habido un cambio en los criterios, principalmente orientado a ajustar los pesos de cada uno de los indicadores. Otra característica de este ranking es que selecciona solamente a un grupo de universidades, 1.700 en esta edición, representativas de ciertos países. Hay varios criterios socioeconómicos, de impacto internacional o científico de las universidades para ser o no consideradas.

Este ranking muestra el "buen comportamiento" de la US en el panorama internacional, como así lo ponen de manifiesto las últimas ediciones del ranking de Shanghái, donde se sitúa en la posición 426; Scimago, que la coloca en el 280 mundial, CWTS-Universidad de Leiden, en el puesto 297, URAP- University Ranking by Academic Performance, en la posición 352, CWUR-Center for Word University Rankings, en la 399 a nivel global, o NTU-National Taiwan University, con el puesto 441 mundial.