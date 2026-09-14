La Universidad de Sevilla y la Asociación Española contra el cáncer renuevan señales contra el uso de vapeadores

El presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, Jesús Maza, y la vicerrectora de Bienestar, Salud, Diversidad e Igualdad de la Universidad de Sevilla, Rosario Antequera con la nueva señalética anti vapeadores - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla y la Asociación Española Contra el Cáncer han renovado la señalética en los campus universitarios, dentro de un refuerzo de su alianza para promover espacios libres de humo y aerosoles y avanzar hacia una Generación 2030 libre de tabaco.

Según ha detallado el Centro universitario en una nota de prensa, durante el acto se han presentado algunos datos que han motivado esta acción como que la mitad de los jóvenes sevillanos han vapeado alguna vez y casi uno de cada cuatro consume vapeadores de forma habitual.

De esta manera, la instalación de sañales contra aerosoles se enmarca en la estrategia conjunta que ambas entidades desarrollan desde 2022 para promover hábitos de vida saludables y avanzar hacia una generación 2030 libre de tabaco. En este periodo, más de 1.000 estudiantes han participado activamente en acciones de sensibilización, prevención del tabaquismo y promoción de la salud desarrolladas tanto de forma presencial como a través de canales digitales.

Asimismo, la nueva señalética ha incorporado mensajes específicos sobre cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos generadores de aerosoles y estará acompañada por una campaña informativa que comenzará el próximo 17 de septiembre en la ETSI y recorrerá progresivamente los distintos centros de la US.

En este ámbito, la Asociación Española Contra el Cáncer ha contribuido a proteger 22 espacios de la Universidad de Sevilla desde la puesta en marcha de este programa en 2023, una experiencia que cobra especial relevancia en un momento en el que los entornos universitarios pasan a ser considerados espacios sin humo en el nuevo marco normativo.

Además, la Asociación ha desempeñado además un papel activo en las labores de incidencia dirigidas a impulsar medidas de protección de la salud frente al tabaquismo y los nuevos productos de nicotina.

NECESIDAD DE PREVENCIÓN

Al hilo, el presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, Jesús Maza, ha destacado el valor de "actuar desde la prevención y la colaboración institucional" para proteger la salud de las nuevas generaciones, ya que "la mayoría de las personas fumadoras comenzaron a consumir tabaco durante la adolescencia".

"Por eso es fundamental acercar a los jóvenes información rigurosa sobre los riesgos del tabaco y los vapeadores y hacerlo a través de iniciativas que les permitan tomar decisiones informadas", ha añadido, a la vez que ha sostenido que la colaboración con la Universidad de Sevilla "nos ayuda a seguir avanzando hacia una generación libre de tabaco y nicotina".

Por su parte, la vicerrectora de Bienestar, Salud, Diversidad e Igualdad de la Universidad de Sevilla, Rosario Antequera, ha destacado el valor de esta colaboración, que deben fomentar la prevención desde nuestra propia escala de valores. "Prevenir es la forma más alta de autocuidado y una manera de cuidar también a quienes nos rodean y la salud no es solo una cuestión individual, sino una responsabilidad compartida", ha afirmado.

Así, la actuación ha respondido a una realidad preocupante, ya que el tabaco continúa siendo "la principal causa prevenible de cáncer" y está relacionado con el 46,5% de los cánceres que podrían evitarse. Además, el 80% de los casos de tabaquismo comienzan antes de los 18 años, lo que refuerza la importancia de desarrollar acciones de prevención y sensibilización dirigidas a la población joven frente a la normalización del consumo de tabaco, vapeadores y otros productos con nicotina.

La renovación de la señalética simboliza la continuidad de la alianza estratégica entre la Universidad de Sevilla y la Asociación Española Contra el Cáncer para seguir impulsando espacios sin humo y aerosoles y acercar la prevención a la población joven.