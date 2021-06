La Universidad de Sevilla empezará el próximo curso con total presencialidad

Archivo - Fachada del Rectorado de la Universidad - US - Archivo

El Consejo de Gobierno aprueba 134 plazas en su Oferta de Empleo Público

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado en su sesión de este jueves los criterios académicos para la planificación de las actividades dentro de las titulaciones oficiales durante el curso académico 2021-2022.

Como institución presencial de educación superior, se apuesta decididamente por iniciar el próximo curso académico de acuerdo con las programaciones previstas en las memorias verificadas de los títulos oficiales. Se ha acordado organizar toda la programación bajo esta premisa y, en consecuencia, la organización de las actividades responderá a este fin, informa en una nota de prensa.

Así, el inicio del próximo curso se programará, por tanto, contemplando un escenario de total presencialidad, salvo en los títulos definidos como no presenciales. No obstante, con el propósito de garantizar el desarrollo de la actividad académica bajo cualquier escenario, se ha acordado prorrogar los apartados sobre adaptación de la docencia, evaluación, sistema de garantía de calidad de los títulos, estudiantado y profesorado del documento 'Criterios académicos para la adaptación de las titulaciones oficiales de la US a las exigencias sanitarias causadas por la Covid-19 durante el curso académico 2020-2021'.

En este sentido, se planificarán previsiones para la docencia y la evaluación, ante la muy improbable situación de vuelta a escenarios de menor o nula presencialidad por efectos de la pandemia. De igual modo, se garantizará el futuro legal de los títulos de la US.

El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Sevilla para el año 2021. Estará constituida por las 134 plazas que, con carácter ordinario, conforman el 110 por cien de su tasa de reposición. De ellas, 74 corresponden Profesores Titulares de Universidad (de las que 10 se reservan para investigadores que hayan finalizado un programa Ramón y Cajal) y 60 a Profesores Contratados Doctores, de las que 10 se destinan también a investigadores procedentes del programa Ramón y Cajal.

INVESTIGACIÓN

El Consejo de Gobierno también ha aprobado los nuevos estatutos de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS) para adaptarlos a la normativa vigente de aplicación y para adecuarlos al procedimiento de reconocimiento de FIUS como medio propio personificado de la Universidad de Sevilla.

Los nuevos estatutos mantienen el régimen de la Fundación, redefinen y clarifican las competencias del Consejo Ejecutivo y del Director General y adaptan el papel de la Fundación como medio propio de la US acorde a la ley 9/2017.

El Consejo de Gobierno ha aprobado igualmente el cambio de nombre del Centro de Experimentación Animal de la Universidad de Sevilla, que pasa a llamarse Centro de Experimentación Animal Óscar Pintado. Carmelo Oscar Pintado Sanjuán, doctor en Veterinaria por la Universidad de Córdoba y autor de numerosos trabajos de investigación y varias patentes relacionadas con el animal de laboratorio.

Fue pionero en traer a Andalucía las innovadoras técnicas de transgénesis, siendo el responsable de generar los primeros ratones modificados genéticamente en esta Comunidad Autónoma.

En la Universidad de Sevilla, se encargó del diseño, puesta en marcha y dirección del Centro de Producción y Experimentación Animal en Espartinas. Por ello, se le considera uno de los principales responsables de que la US cuente actualmente con uno de los más modernos y mejores Centros de Experimentación Animal.