La UPO de Sevilla acoge una ponencia del presidente del Comité Paralímpico Internacional de cara a los Juegos de París

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las sesiones de la 17ª edición del 'European Congress of Adapted Physical Activity' (Eucapa 2024), han dado comienzo este miércoles en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla con la intervención de Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional.

Durante su conferencia, que ha abierto un programa organizado con el lema 'Participación e inclusión en el deporte para la calidad de vida: horizonte París 2024', Parsons ha destacado que en los próximos Juegos Paralímpicos participarán más de 4.000 atletas que competirán en 22 deportes, con unas cifras que se acercan a la paridad entre hombres y mujeres, destaca la UPO en un comunicado.

Tras señalar que son auténticos atletas, que entrenan con gran esfuerzo, ha dado datos sobre el crecimiento del deporte paralímpico, que en París 2024 llegará a una audiencia de más de 4.000 millones de personas, ya que por primera vez serán retransmitidos todos los deportes a 160 países.

El presidente del Comité Paralímpico Internacional ha resaltado el papel de la investigación en la mejora del rendimiento y en la prevención de lesiones, así como en el desarrollo de nuevo equipamiento especializado para deportistas con discapacidad. Además, ha subrayado la importancia de las políticas de inclusión para garantizar que el acceso al deporte sea equitativo.

Pero, sobre todo, Parsons ha señalado como principal reto para investigadores e investigadoras explicar "el enorme impacto del deporte paralímpico", para contar con datos científicos que avalen el respaldo desde las instituciones a estos deportes.

Eucapa 2024 se celebrará en la Universidad Pablo de Olavide hasta el viernes 14 de junio, con ponencias que girarán en torno a cuatro ejes: alto rendimiento en el deporte paralímpico y París 2024; educación física y deporte inclusivo; el ejercicio para la salud y para la rehabilitación física; y el ocio y los valores en la actividad física para personas con discapacidad.

Además del presidente del CPI, destacan las intervenciones de Hayley Fitzgerald, de la Leeds Beckett University ('The Promise and Perils of Intersectionality: Considerations for APA Research and Practice'); Kirstie Simpson, de la University of Chester ('Inclusive Employment and Workforce Development'); o Adolfo Cangas, de la Universidad de Almería ('Mental Health, Physical Activity, and Sport: An Area to Discover').

Organizado por la Federación Europea de Actividad Física Adaptada (Eufapa), el Congreso cuenta con la colaboración del Comité Paralímpico Español, la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo, Sevilla Congress and Convention Bureau, y la organización de Events GB.