La US guarda este martes un minuto de silencio en señal de "repulsa" por el asesinato de una Erasmus de la UGR en México

Archivo - Fachada del Rectorado de la Universidad de Sevilla. Imagen de archivo. - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha anunciado que guardará este martes, 15 de septiembre, un minuto de silencio como muestra de "repulsa y condena" ante el asesinato de una estudiante de Erasmus de la Universidad de Granada (UGR), de 21 años, en la localidad de mexicana de Cuautla, situada en el estado de Morelos.

El mismo tendrá lugar a las 11,00 horas en la puerta principal de todos los centros de la US, tal y como ha indicado la institución en un comunicado.

Cabe mencionar que la Universidad de Granada ha guardado este mismo lunes un minuto de silencio en señal de "condolencia y repulsa" ante lo sucedido, si bien se espera que otros centros andaluces puedan sumarse a lo largo de la próxima jornada a esta iniciativa.

El rector, Pedro Mercado, ha informado de que ya se está prestando atención psicológica a la familia y a los estudiantes compañeros de la joven.

En contexto, las universidades públicas andaluzas ya han mostrado su "profundo dolor y firme condena" ante el "terrible e intolerable" asesinato.

Desde las mismas se estudiarán las medidas que sean oportunas de cara a los estudiantes Erasmus que están en México cursando sus estudios.