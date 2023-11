La US (Sevilla) capta más de 1,8 millones para dos proyectos de investigación de "reconocido prestigio internacional"

SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de ayudas para incentivar la incorporación de talento consolidado, programa Atrae, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha otorgado a la Universidad de Sevilla (US) financiación para dos proyectos por 1.817.750 euros. Esta iniciativa, convocada por primera vez en 2023, pretende facilitar la "incorporación de talento investigador consolidado de reconocido prestigio internacional" y que haya desarrollado recientemente un periodo relevante de su actividad profesional en el extranjero, de manera que se promueva el avance hacia un Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación "más competitivo a nivel nacional e internacional".

En una nota de prensa, la Universidad de Sevilla ha sostenido que es "la primera universidad española en captación de fondos de este programa" y, junto a la Politécnica de Valencia y la Carlos III de Madrid, "la única que obtiene financiación para dos proyectos". Además, la US es la única universidad andaluza seleccionada en esta convocatoria.

Los requisitos básicos que debe cumplir el personal investigador para ser contratado con cargo a la convocatoria Atrae son estar en posesión del grado de doctor con fecha de obtención anterior al 1 de enero de 2016 y haber estado vinculado profesionalmente con organismos de investigación extranjeros durante, al menos, cinco años desde el 1 de enero de 2016.

El investigador Simón Méndez Ferrer se incorporará al departamento de Fisiología Médica y Biofísica de la US, en la Facultad de Medicina, con el proyecto 'Investigar la regulación extrínseca de la Hematopoyesis para mejorar el resultado de los trasplantes de medula ósea y el tratamiento de neoplasias mieloproliferativas'. Méndez Ferrer era actualmente profesor en el departamento de Hematología de la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Anteriormente, había trabajado en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III de Madrid y en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York (EE.UU.).

Asimismo, Alexandre Seuret continuará su labor en el departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, donde ya desarrollaba su labor investigadora gracias a una ayuda María Zambrano. La financiación concedida por el programa Atrae va destinada al proyecto 'Sistemas dinámicos híbridos: control bajo restricciones no lineales'. Antes de la US, ha desarrollado su carrera en el Laboratory for Analysis and Architecture of Systems de Toulousse (Francia), el Royal Institute of Technology de Estocolmo (Suecia) y la Universidad de Leicester (Reino Unido), entre otras instituciones.

Según la convocatoria, los proyectos deberán ejecutarse en un plazo de tres a cuatro años y la vinculación laboral de los investigadores a las entidades beneficiarias deberá realizarse a través de la modalidad de contrato de investigador distinguido. Además, las universidades y centros públicos de I+D que se beneficien de estas ayudas adquieren el compromiso de consolidar el puesto de trabajo del investigador antes de que acabe el proyecto

La financiación comprende tanto la contratación del investigador como la adecuación de espacios, renovación de laboratorio y otras instalaciones necesarias para el inicio o el afianzamiento de la línea de investigación beneficiaria de la ayuda.