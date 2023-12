La US (Sevilla) suma a la oferta de formación permanente las microcredenciales con el soporte de 42 cátedras de empresa

SEVILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) suma a su oferta en el Centro de Formación Permanente (CFP) las microcredenciales, formación orientada a la adquisición de habilidades específicas relevantes para el mercado laboral y que son una oportunidad para el reciclaje continuo y el desarrollo profesional en diferentes ámbitos y sectores. En el caso de la US, el primer curso en esta modalidad --Introducción al software cuántico-- ha tenido lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII), en el campus de Reina Mercedes. Próximamente, se ofrecerá una microcredencial del área de Historia, y están en proceso de aprobación dos relacionadas con la Inteligencia Artificial y otra con la producción de microchips.

La microcredencial de la ETSII, de la que se espera una segunda edición en junio de 2024, fue ofertada por el Centro de Formación Permanente de la US y organizada por el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos bajo la dirección del profesor Alfonso E. Márquez Chamorro, quien impartió la formación junto al profesor Antonio Ruiz Cortés (Universidad de Sevilla) y los profesores de la Universidad de Extremadura Juan Manuel Murillo Rodríguez y José Manuel García Alonso.

Ángeles Gallego, responsable del CFP, explica a Europa Press que el centro ha comenzado a hacer una "prospectiva" entre las 42 cátedras de empresa con las que cuenta la US para testar qué necesidades de formación tienen las empresas y que podrían ser cubiertas con esta modalidad de microcredencial. No obstante, tal como aclara Gallego, las microcredenciales no son sólo una actualización de conocimientos para trabajadores sobre "realidades nuevas", como puede ser el caso de la Inteligencia Artificial o las tecnologías; las microcredenciales están también pensadas para los estudiantes que están terminando sus grados.

La normativa de la US sobre las microcredenciales fija en un máximo de quince los créditos a ofertar en cada curso. Pero las primeras aproximaciones del CFP a la materia, llevan a la US a plantear microcredenciales de entre cinco y seis créditos, lo que equivale a entre una y dos semanas de formación. Esta apuesta formativa ha sido confirmada por el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, en su última intervención ante el Claustro con motivo de la presentación de su informe de gestión correspondiente a 2023, donde anunció "un plan de actuación para un desarrollo adecuado, armónico y secuenciado como nueva actividad formativa propia".

Las microcredenciales tienen un papel clave en la Agenda 2030, en concreto para contribuir al logro del objetivo de desarrollo sostenible de que el 60% de todas las personas adultas participen en actividades de formación a lo largo de toda su vida. Además, las microcredenciales también se impulsan desde Europa para favorecer la inclusión y la igualdad de oportunidades, facilitando el acceso a la educación, la formación y las oportunidades profesionales a todas las personas.

El Centro de Formación Permanente (CFP) ha registrado una demanda al alza en el curso 2022/2023, contabilizando 2.695 matrículas. Se ofertaron 154 actividades formativas, correspondiendo aproximadamente la mitad a títulos propios y el resto a actividades de formación continua y de extensión universitaria. En 2023, se aprobó la modificación del Reglamento de Enseñanzas Propias para adaptarlo a los preceptos recogidos en el Real Decreto 822/2021; y en segundo lugar, la puesta a punto del Sistema Interno de Garantía de Calidad de los Títulos Propios (SIGC-TP) en consonancia con el SIGC de los Títulos Oficiales de la US.