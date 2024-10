Vecinos del Polígono Sur de Sevilla valoran la idea de derribar los "pisos vacíos" de AVRA para generar zonas verdes

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la plataforma vecinal Nosotros también somos Sevilla, del Polígono Sur, Rosario García, ha valorado de forma "muy positiva" la propuesta municipal de derribar los "bloques vacíos" que son propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ubicados en las Tres Mil Viviendas, la zona de mayor exclusión social de ese barrio, y generar así espacios verdes y equipamientos públicos.

En muchos de esos pisos, la Policía Nacional desmantelado cultivos de marihuana con frecuencia. No en vano, en la tercera macro redada desplegada en los últimos días por los agentes en las Tres Mil desde los disparos con armas de guerra del pasado 12 de octubre, si bien no hubo que lamentar heridos, se desmantelaron cuatro plantaciones de marihuana en otros tantos pisos, inmuebles no habitados en todos los casos, .

Así lo ha expresado la portavoz vecinal en declaraciones a Europa Press, en las que ha valorado no solo la citada iniciativa, que han abordado recientemente el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, sino las jornadas que se han celebrado este sábado con ocasión de los 20 años de vigencia del Plan Integral para el Polígono Sur, que ha contado con expertos en diferentes ámbitos y representantes de los cuatro partidos firmantes del documento: PSOE, PP, IU y PA.

"Esta claro, y es algo en lo que muchos hemos coincidido, que en todo este tiempo se han hecho cosas importantes, pero no han dado los frutos deseados", ha asegurado Rosario García. "Se ha invertido dinero; sin embargo, vemos que sigue habiendo mucha dejadez y precariedad. Salimos en los medios siempre por noticias negativas --en alusión directa a las redadas policiales, detenciones y decomiso de armas y droga---", ha añadido.

En opinión de la portavoz vecinal, el futuro se mira con pesimismo, "si no, no tendríamos que estar permanentemente con la pancarta, como sucede con las protestas por los continuos cortes de luz". En este sentido, Rosario García ha puesto en duda las últimas cifras de Endesa en relación a que se han reducido casi a la mitad el número de incidencias tras las últimas actuaciones policiales y el desmantelamiento de las plantaciones de marihuana. "Las interrupciones de luz no son solo por los enganches ilegales", ha destacado.

Las jornadas han servido para evaluar el impacto del citado plan integral en el Polígono Sur y ahondar en los retos más inmediatos, en un horizonte que, en opinión de Rosario, se percibe con "excepticismo" teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, y con "esperanza" al mismo tiempo, tras escuchar el "compromiso" de los representantes políticos que han acudido a este acto, "lo que, sin duda, agradecemos".

"Ojalá, quienes hoy tienen dos o tres años de edad puedan decir con orgullo dentro de 20 años que son de la barriada Martínez Montañés o de Murillo, sin miedo a ser estigmatizados; no como sucede ahora, que evitan mencionarlo y se limitan a decir que viven, por ejemplo, cerca de La Oliva, sin más", ha expresado públicamente la dirigente vecinal. "Sería bonito que se identificaran con su barrio como cualquier otro vecino hace con el suyo".