Voluntarios de Sevilla se organizan en Ramuca para atender las necesidades de personas vulnerables por el coronavirus

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Personas particulares se han unido y creado la Red de apoyo mutuo Centro-Macarena (Ramuca) para ofrecerse voluntariamente a personas mayores y vulnerables al coronavirus (Covid-19) para atender sus necesidades diarias.

En declaraciones a Europa Press, fuentes de la plataforma señalan que la idea surgió de varias organizaciones sociales y gente del barrio que viendo la situación actual, decidieron ponerse a disposición de las personas que ahora mismo tengan una situación de vulnerabilidad "por no poder bajar a la calle o encontrarse aisladas"; no obstante, la Red de apoyo mutuo "ya no es centro-macarena" porque se ha ido extendiendo a otras zonas de Sevilla.

Así pues, aunque no pueden dar una cifra exacta de cuantos voluntarios son, están "muchísimos", a pesar de que se constituyeron en primera reunión el 14 de marzo, y ya han creado 13 subgrupos dentro de la red para organizarse mejor. Uno de ellos es el que agrupa las calles Leon XIII, Fray Isidoro de Sevilla, y las barriadas del Carmen y del Rocío.

"Inicialmente éramos muy poquitos, montamos un plataforma para captar tanto personas que quisieran dar ayuda, como que la necesitasen", explican. A partir de ahí han creado un página web y lo que mas ha funcionado para darse a conocer ha sido dejar carteles en los comercios, que "son los que verdaderamente conocen a las personas".

Las demandas que más atienden son la aclaración de dudas administrativas que le surgen a la gente y la compra de comida y medicinas a personas mayores, algunas de más de 90 años.

