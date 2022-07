Vox Alcalá (Sevilla) exige al Consistorio un plan integral para 'Cruz de Marchenilla' ante su "dejadez y abandono"

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Juan Carlos Sánchez, ha reclamado al equipo de gobierno, que preside la socialista Ana Isabel Jiménez, que "deje de maltratar a los vecinos de la Urbanización Cruz de Marchenilla", al tiempo que le pide que "preste la misma atención que al resto de barrios alcalareños".

En un comunicado, Sánchez, que ha visitado recientemente esa zona, ha firmado que "da igual cuando uno venga a Cruz de Marchenilla, los problemas que sufren sus vecinos son los mismos año tras año, ante la incapacidad de los socialistas para solucionar ninguno".

En este sentido, Sánchez ha reclamado al Gobierno local "el inmediato arreglo y afianzamiento de importantes tramos de la valla perimetral" que separa la calle Sierra de Segura del pronunciado terraplén que linda con los terrenos de la antigua fábrica de Tableros del Sur, "dado el preocupante estado de mantenimiento de la misma, con partes que están prácticamente sueltas y el grave peligro para la seguridad y la integridad física de las personas que esto supone".

El portavoz municipal de Vox también ha subrayado "la urgente necesidad del repintado de todos los pasos de peatones que existen en la urbanización, muchos de los cuales ni siquiera son ya visibles del tiempo que hace que no se han pintado", así como "la correcta señalización de los mismos", todo ello, "con el fin de evitar sustos y percances entre conductores y peatones".

"Pero estos no son los únicos problemas con los que nos encontramos si nos damos una simple vuelta por 'Cruz de Marchenilla'. Existen también visibles desperfectos en muchas partes del acerado, con losetas sueltas, socavones, bordillos levantados o, directamente arrancados; todo ello con el consiguiente peligro de caída para las personas que transiten por allí", ha añadido.

Asimismo, "la falta de limpieza en las calles, que también afecta a esta barriada alcalareña, además de la imagen de abandono, provoca que muchos imbornales se hayan convertido en auténticas papeleras, donde se acumulan restos de hojas y basura, con el más que evidente peligro de atasco si no se limpian y mantienen adecentados antes que lleguen las lluvias".

La iluminación, en opinión del portavoz de Vox, "también se encuentra en un precario estado de mantenimiento". Así, "existen farolas que han sido arrancadas y no se han repuesto, otras presentan un preocupante peligro de caída, por no hablar de la falta de puntos de luz en las calles de esta zona de Alcalá". Además, "no se libran tampoco de esta dejadez y degradación, las zonas ajardinadas de las calles peatonales, donde las mugre, la suciedad y la basura, y las pintadas, son las protagonistas".

"El Gobierno local conoce perfectamente muchas de estas reclamaciones, pues hay vecinos que están cansados de presentar peticiones de arreglo desde hace muchísimo tiempo en el Consistorio sin que éstas sean atendidas", ha asegurado, "lo que pone de manifiesto la evidente falta de voluntad política de los socialistas para solucionar los problemas reales de los alcalareños", ha concluido Sánchez.