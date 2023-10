Vox Bormujos (Sevilla) rechaza la amnistía y advierte que Sánchez la contempla "en pro de su propio interés"

BORMUJOS (SEVILLA), 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox Bormujos (Sevilla) ha manifestado su "rechazo" a la Ley de Amnistía en el pasado pleno del Ayuntamiento. La coordinadora de la formación en el municipio y delegada de Urbanismo, Isabel Madera, incluyó en su alegato que el partido "no está dispuesto a defender la impunidad de quienes atentan contra la Constitución y la convivencia de nuestra sociedad en 2017".

En este sentido, Madera indicó --según ha recogido Vox en un comunicado-- que otro de los motivos "pasa por no defender a quien ignora la Constitución". "El ordenamiento jurídico tiene una serie de límites infranqueables, que son los valores superiores del ordenamiento jurídico (art.1.1 CE) y los principios constitucionales (artículo 9.3 CE), por los que no se podría aprobar una norma contraria a la libertad, a la justicia, a la igualdad y al pluralismo político", ha añadió, recalcando que "estas son condiciones que no se dan en ninguno de los supuestos planteados por el gobierno y presidente en funciones, Pedro Sánchez, quien "sólo contempla esta amnistía como moneda de cambio en pro de su propio interés".

Para concluir, afirmó que "no están dispuestos a contribuir al 'lo volveremos a hacer' enarbolado por los nacionalistas catalanes".

"Los separatistas y delincuentes han reiterado en múltiples ocasiones, que los volverían a hacer. Y en Vox no vamos a facilitar que el Estado de Derecho se vea amenazado de manera constante y reincidente", finalizó Madera.

La moción contra la tramitación de una ley de Amnistía, que contó con el apoyo de Vox Bormujos, fue presentada por el Grupo Popular en el Consistorio bormujero.