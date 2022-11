Vox pide a Muñoz que aplique el 'Bono eléctrico' a hosteleros y comerciantes de Sevilla "aprobado en Pleno hace un año"

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha requerido al alcalde de la ciudad, el socialista Antonio Muñoz, a que aplique "sin mayor dilación" el 'Bono eléctrico' para hosteleros

y comerciantes "aprobado hace un año por el pleno municipal" de la Corporación.

En una nota de prensa, Peláez ha pedido a Muñoz "que atienda el clamor del sector hostelero, que hoy sale a la calle en señal de socorro ante una situación que para muchos negocios sevillanos supone la supervivencia, la última bala en la recámara en la batalla contra la escalada de precios de la energía".

En opinión de Peláez, desde el Ayuntamiento "se puede y se debe ayudar a un sector, el hostelero, que genera miles de puestos de trabajo directos e

indirectos y que es clave en nuestra economía". Para la portavoz de Vox, el alcalde "lo tiene fácil: es sólo cuestión de voluntad política porque el bono

eléctrico que propuso Vox en el pleno municipal del 19 de noviembre de 2021

contó con el apoyo de la mayoría de los grupos políticos con representación

municipal, y en democracia, la mayoría es lo que cuenta".

Peláez ha solicitado al alcalde que "se olvide de cuestiones partidistas, de quien fue el grupo proponente, de cruzarse de brazos, porque está en juego las cosas del comer de miles de familias sevillanas que estos días sopesan si cerrar sus negocios ante la falta de ayudas públicas o mantener la actividad", y el citado bono "es, sin duda, un instrumento útil para nuestros hosteleros y comerciantes".

"Muchos hosteleros, con los que mantenemos contacto a diario, nos insisten en este bono aprobado el año pasado, y no entienden los motivos por los que un acuerdo plenario no se lleva a cabo y, lógicamente, se preguntan, al cabo, que para que sirven los plenos municipales si, al final, no se aplican las decisiones políticas".

La portavoz municipal de Vox ha apostillado que "nos importa bien poco, en este caso, quien se apunte el tanto, porque tenemos claro que el bono es de interés social para Sevilla. Con la cantidad de dinero que este Ayuntamiento

entierra cada año, más de 25 millones de euros en subvenciones y ayudas

superfluas, está perfectamente justificado que gastemos cinco en salvar un sector, como el hostelero, estratégico para la economía de la ciudad".