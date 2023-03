Vox presenta en Sevilla su campaña 'Cuida lo tuyo' en defensa de los barrios y los pueblos de España

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado este mediodía, en el Centro Cívico Su Eminencia de Sevilla la campaña 'Cuida lo tuyo' en defensa de los barrios y los pueblos de España, ante un auditorio abarrotado de público en el que han intervenido la portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, el presidente del Grupo Parlamentario Vox Andalucía, Javier Cortés, la diputada en el Congreso Reyes Romero y el vicepresidente de Vox Sevilla, Rafael Morillo.

En su intervención, Cristina Peláez ha destacado que 'Cuida lo tuyo' persigue dar voz al ciudadano indefenso ante los políticos que no atienden sus verdaderas necesidades. Porque en Vox venimos a servir a los ciudadanos, hartos de ver cómo han convertido este servicio público en un estado del bienestar de los políticos", al tiempo que ha recordado que "lo primero que hicimos al llegar al Ayuntamiento fue votar en contra, en el primer pleno, de la subida de los sueldos de los concejales. Algo que habían pactado PSOE y PP en secreto, y que habían ocultado durante la campaña electoral, de espaldas a los ciudadanos, y esa fue nuestra carta de presentación".

"Hemos recorrido la ciudad, en estos casi cuatro años, palmo a palmo, para detectar las verdaderas necesidades de los ciudadanos, que no son escuchadas. Y Sevilla tiene muchos problemas, derivados todos de una falta de gestión y de una inoperancia inexplicable y mantenida en el tiempo. Pero hay problemas acuciantes y graves, que son transversales a todos los barrios, como la inseguridad, la limpieza, la degradación de los barrios, la movilidad o la falta de aparcamientos", ha agregado, según nota de prensa.

Así, la también candidata a la alcaldía de Sevilla se ha detenido en el "creciente problema de inseguridad creado, en gran medida, por el déficit de agentes policiales en las calles, entre ellos, la Policía Local, cuya falta de efectivos es palmaria, pues nos faltan más de 200 agentes para atender a lo aconsejado por la UE según población", y ha añadido que "como consecuencia de esto, los índices de criminalidad están subiendo por encima del 32% de todos los tipos delictivos, agravándose aún más si observamos la subida de las agresiones sexuales que son de más de un 180%".

"Desde Vox hemos propuesto en Pleno que se consignen el número máximo de plazas previstas por ley y año y para ello que se acorten los procesos de selección. No es asumible que los procesos duren tres años, nosotros queremos agilizarlos para que cada año podamos convocar nuevas plazas. Así solucionaríamos la falta de presencia policial de la que adolecen todos los barrios de Sevilla".

Peláez ha dedicado un capítulo especial "al gran problema que padecemos todos los sevillanos como es la limpieza, que brilla por su ausencia en cualquier barrio que visites, incluso el Casco Histórico de Sevilla que sería la joya de la corona y puerta de entrada del turismo a nuestra ciudad. Sevilla no es que esté sucia, es que está insalubre. Y de esto se quejan, también con razón, nuestros vecinos".

"Existe un fallo en la gestión de una de las empresas públicas más importantes para nuestra ciudad y la clave es que lleva siendo dirigida por políticos que nada saben de gestión, ni de limpieza desde hace demasiado tiempo. Queremos que Lipasam se profesionalice, que esté dirigida por verdaderos expertos en la materia y que realmente preste el servicio que el sevillano necesita, porque tiene derecho a que sus impuestos se inviertan en un servicio de limpieza decente".

En relación a la movilidad, Peláez ha lamentado que Sevilla "sea la única ciudad de Europa según población y tamaño que no tiene una red completa de metro, que no tiene conexión del aeropuerto con la estación de tren, ni alternativa de transporte público frente a las imposiciones de la Agenda 2030 que ataca directamente la libertad del ciudadano, declarando la guerra al vehículo privado y fastidiando a comerciantes y familias del Centro y Triana y a los 23.000 trabajadores que diariamente acuden a la Cartuja a trabajar, y que van a tener que comprar un coche nuevo para poder acceder a su lugar de trabajo. Y todo ello sin que en Sevilla existan unos índices de polución que justifiquen todas estas medidas".

Por último, ha asegurado que "desde Vox no nos desalentamos; seguimos porque sabemos que somos necesarios para dar voz a las necesidades reales de los sevillanos. Y no vamos a parar, no vamos a bajar el listón, porque esta gran ciudad merece mucho, muchísimo más, vamos a devolver a los sevillanos su capital soñada y la que merecen".

Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía ha afirmado que "ha llegado el momento del municipalismo, de las familias, de los barrios y del comercio local, de proteger lo más inmediato frente a una creciente despoblación a la que hay que combatir precisamente desde los Ayuntamientos", al tiempo que, ha avanzado, "trabajaremos contra los planes de movilidad, contra la pérdida de soberanía energética y alimentaria y contra la competencia desleal que asfixia a nuestros agricultores".

Asimismo, la diputada nacional por Sevilla Reyes Romero ha señalado que "Vox quiere demostrar con esta campaña de "Cuida lo tuyo" que las leyes que se aprueban en el Congreso repercuten en nuestra vida diaria, afectando directamente a nuestros pueblos, a nuestros barrios y a nuestras familias" y ha matizado que "las personas somos más fuertes cuanto más fuertes y extensas son nuestras familias. Eso nos da confianza en nosotros mismos. Las personas que no tienen familia, que están solas y viven aisladas, son más vulnerables, frágiles y fáciles de manipular. Por eso las políticas globalistas que se desarrollan en la Agenda 2030 son nefastas para nuestra sociedad en su conjunto, porque persigue la destrucción de La Familia como institución básica de la sociedad".

Por último, Rafael Morillo ha explicado que " a partir de nuestros barrios y nuestros pueblos hemos clamado por nuestra identidad, hemos hablado claro en temas que parecían tabúes y hemos recuperado símbolos como la bandera de San Fernando frente a engañosos símbolos islamófilos", mientras apostilló que "hemos intervenido en decisiones de gobierno y hemos ganado mucha experiencia, y ahora nos toca saber dar respuesta a los retos, que debe ir mucho más allá de la denuncia o la queja, un papel que tiene que ser el de la propuesta, el de la alternativa y así tienen que vernos en Sevilla y en sus pueblos. Estamos para construir, estamos para defender el bien común", ha concluido.