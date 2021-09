Vox Sevilla reclama que los nuevos presupuestos municipales incluyan "rebajas fiscales" como mejor "acción social"

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ante el proyecto presupuestario del Gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla para 2022, que se eleva a 1.068 millones de euros en su cifra consolidada, es decir la cuantía correspondiente al Consistorio y todas sus entidades satélite; lo que implica 55 millones más respecto a las cuentas de este año (de 1.013 millones) y un alza del 5,4 por ciento, la portavoz local de Vox, Cristina Peláez, ha reclamado una "rebaja fiscal".

En un comunicado, la portavoz municipal de Vox ha opinado que el nuevo proyecto presupuestario parte "de unos ingresos irreales, que no se justifican de ninguna manera", alegando el Gobierno local un alza de 12 millones en las transferencias estatales y una previsión de recuperar los ingresos de actividades que remontan fruto del levantamiento de las limitaciones contra la pandemia, como es el caso del turismo, pues los presupuestos de 2021 supusieron una reducción respecto a los de 2020 por la caída de ingresos por la pandemia.

Además, a su entender, los socialistas "hablan mucho de ampliar las partidas de escudo social pero no contemplan bajar los impuestos ni a los vecinos ni a los comerciantes y no recortan ni un solo euro en gastos ideológicos", mientras el Gabinete local esgrime que tras renunciar a más de 12 millones de recaudación fiscal para favorecer a los sectores más afectados por la nueva crisis derivada de la pandemia, antes de abordar una reducción fiscal es necesario "recuperar el equilibrio" económico en las cuentas municipales.

UNA "BAJADA DE IMPUESTOS"

No obstante, la portavoz de Vox ha insistido en reclamar una "bajada de impuestos", defendiendo que "no hay mayor acción social que permitir que el dinero de los sevillanos esté en sus bolsillos, no en el del Ayuntamiento", cuyo Gobierno local alega que la necesidad de contar con fondos para sufragar los servicios públicos.

Tras pactar Espadas los presupuestos de 2020 con Adelante y los de 2021 con Cs, Peláez ha considerado que el alcalde "se ha echado en manos de la izquierda extrema de Podemos, siguiendo una vez más la estela de su jefe, Pedro Sánchez", que gobierna el país en coalición con Unidas Podemos.

CON QUIÉN PACTAR

"Juan Espadas hace lo mismo que Sánchez, pactar con la extrema izquierda las cosas importantes de la ciudad", ha aseverado después de que el alcalde manifestase que su "prioridad" es intentar un acuerdo presupuestario con "la izquierda", tras el anterior pacto presupuestario con Cs, pero que de todos modos afronta la negociación con el "contador a cero".

"Ahora que la factura de la luz está desorbitada. Ahora que estamos comenzando a salir de una pandemia crítica para la económica de la ciudad. Ahora más que nunca los sevillanos necesitan unas rebajas fiscales que les ayuden a recuperar la economía sevillana", ha manifestado la portavoz de Vox.