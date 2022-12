Vox Utrera afea la "falta de gestión" y recuerda la recogida de firmas de vecinos del centro para reclamar mejoras

UTRERA (SEVILLA), 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Vox en Utrera (Sevilla), Manuel García, ha afeado al gobierno local que "continúe con su característica falta de gestión y de sentido común, sufriendo el municipio las consecuencias", poniendo como ejemplo la calle Pastor, en el centro, donse "se puede ver un andamiaje" dispuesto para apuntalar fachadas. Esta estructura acumula "muchísima suciedad, que está atrayendo ratas", y la calle lleva ya cortada al tráfico cinco años, "provocando las lógicas y legítimas quejas de los vecinos porque hasta para la Semana Santa ha habido que modificar los tradicionales itinerarios de las cofradías", ha señalado García.

"Los vecinos de Pino, Maestro Bernabé y Porras han recogido firmas para que el equipo de gobierno local solucione de una vez esta anomalía. Sin embargo, no se les ha hecho caso en sus legítimas reivindicaciones", ha puntualizado el coordinador de Vox. Según García en una nota de prensa, "en este caso, si el propietario no puede hacerse cargo del derribo, ya que está en ruinas, es el equipo de gobierno municipal quien tiene que hacerse cargo y pasarle la factura al propietario, pero ahí es donde está el problema, porque la parte de arriba pertenece a un banco y la de abajo a un particular. Y, además, la otra fachada apuntalada, simplemente está cortando una calle céntrica con los problemas que eso conlleva. Y para colmo de males, también ha habido robos en una zona que está injustamente abandonada".

El coordinador de la formación ha remarcado que "ni por asomo estamos ante un caso aislado", ya que

"en el mismo centro de Utrera, la bolsa de aparcamientos que ha hecho el PSOE es una auténtica chapuza. Aquello está lleno de baches y cada vez que llueve, se forman enormes charcos, provocando la incomodidad tanto para los conductores como para los peatones". Por eso, Vox ha exigido al Ayuntamiento que "acabe con el estado de abandono y deterioro".