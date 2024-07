Expertas alertan del "techo de cristal" para mujeres en el ámbito deportivo y exigen formación en perspectiva de género

HUELVA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sede onubense de Santa María de la Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha acogido este viernes una ponencia de la concejala, junto a la doctora de la Universidad de Huelva (UHU), Estefanía Castillo Viera, y la ex portera de fútbol femenino, Sara Serrat Reyes, en el marco del curso de verano 'Deportes, Valores y Género', en el que han hecho hincapié en la existencia de un "techo de cristal" que "impide avanzar" a las mujeres en el ámbito deportivo, así como en la importancia de formar en perspectiva de género para aumentar el nivel de concienciación de la sociedad.

Así, la concejala de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio Saavedra, ha señalado este jueves que "la barrera más grande" que ha encontrado durante su vida profesional deportiva ha sido "el ser mujer", mientras que la doctora la UHU ha señalado que "es fundamental la formación en perspectiva de género, pues solo así podemos conseguir integrarla en cada uno de nosotros" y ha aseverado que "debe ser incluida en la docencia y en la gestión a nivel institucional", ya que en España "existe un gran sistema legislativo que apoya esta perspectiva de género por nos falta mucho a nivel de conciencia".

De otro lado, la concejala onubense ha subrayado que la igualdad "tiene que ir de la mano de la formación y desvinculada de la política". "Yo he vivido episodios de violencia donde en plenos no me han dejado intervenir o todo se trasladaba a mi asesor" ha añadido, al tiempo que ha expuesto otra situación vivida este pasado jueves en la semifinal de la Copa del Rey de Tenis que se está celebrando en la ciudad de Huelva, donde "nadie me estaba echando cuenta mientras estaba en el palco de autoridades, pero para temas de gestión sí me llaman".

Sara Serrat, durante su intervención ha recordado que "no hay mujeres en altos cargos deportivos" a pesar de "la alta cualificación de muchísimas de ellas". La ponente ha explicado que "existe un techo de cristal que no nos permite avanzar", además de que "las mismas mujeres nos ponemos zancadillas cuando preferimos en 'staff' técnico a hombres". A su vez, ha recalcado la "amplia mayoría" de mujeres cualificadas en el ámbito deportivo que no llegan incluso a ser entrenadoras por la preferencia de las directivas a apostar por ex futbolistas masculinos que "creen saberlo todo pero no son capaces de transmitir sus conocimientos a sus jugadores".

A esto que ha apuntado Serrat se ha sumado su visión la doctora de la UHU, quien ha indicado que "esto se explica con el Efecto Matilda, donde los logros de una mujer no tienen tanto peso en contra de la credibilidad de los de un hombre". Por último, ha subrayado que "las mujeres llegamos más tarde a nuestros puestos, pero con mayor formación que el resto".

Posteriormente, La mesa redonda se ha centrado en los prejuicios existentes entre la elección de deportes por parte de los jóvenes. Rubio, en base a su experiencia como concejala, ha expuesto que "en una encuesta que hicimos a niños, decían que la gimnasia rítmica era para niñas y las chicas decían que el fútbol era para los niños".

Por su parte, Castillo ha señalado por su parte que los estereotipos son los lastres "más grandes" del siglo, y ellos han fomentado que por ejemplo haya carreras "preconcebidas" para chicos o chicas, como el caso del grado de ciencias del deporte donde las chicas graduadas no superan el 20 o 25%. A esto ha sumado su versión la edil onubense, que ha destacado que en el grado de fisioterapia que estudió "éramos poquísimas" y la función de las mujeres en este ámbito estaba orientada a la fisioterapia infantil o estética, mientras que la de los hombres estaba concentrada en el ámbito deportivo.

Como solución a esta situación, la profesora de la UHU ha indicado tres pautas a seguir: la "feminización de lo masculinizado", la "masculinización de lo feminizado" y la "introducción de nuevos contenidos", algo que supone una batalla "difícil", donde las mujeres deben aprovechar todas las ofertas, abandonar estos estereotipos y superar las barreras encontradas.

Por último, la ex futbolista Serrat ha recalcado que "si las mujeres no han hecho deporte, no van a hacerlo, y si lo han hecho, lo pueden abandonar en etapas como la vida universitaria", por lo que "hay que aprovechar todas las oportunidades que nos encontremos" para poder llegar a una "igualdad en el deporte".