Experto advierte de la necesidad de "adaptación" a la IA para "mantener" el puesto de trabajo

Archivo - Imagen del profesor de la US experto en el 'universo IA' Diego Barbadilla.

HUELVA, 23 Jul.

El experto en nuevas tecnologías 'Blockchain' e Inteligencia Artificial (IA) y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Diego Manuel Barbadilla Mesa, ha expresado este martes que "hay que empezar a trabajar con la IA como herramienta que va a mejorar el rendimiento y productividad y va a reducir los costes de las empresas", pero advierte de que "las personas van a tener que adaptarse a esta cuarta revolución industrial si quieren mantener sus puestos de trabajo".

En una entrevista concedida a Europa Press, el director del curso 'Aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial a la educación, a las finanzas y a las empresas' que organiza la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede onubense de Santa María de La Rábida, el también profesor de la Universidad de Sevilla (US) ha expresado su gratitud a todos los alumnos de este ciclo de ponencias, pues han encontrado una "alta demanda" de personas interesadas llegadas desde toda España y Latinoamérica, ya que este curso "también ha tenido lugar en las universidades de Sevilla, Huelva o Extremadura".

"En la primera sesión, se trató el concepto básico de IA, aunque no me gusta llamarla inteligencia, sino estructura determinada autodiferenciable de redes monoreuronales que están estructuradas para aprender en base a algoritmos y fórmulas matemáticas". Barbadilla ha detallado que en estas dos primeras ponencias, junto al profesor de la US José Manuel González Limón, ha "desmitificado lo que se cree que es la IA" para que los asistentes "se aventuren a manejarla", además de enseñar cómo funciona la ingeniería de 'prompots', una serie de "instrucciones" para que la IA pueda dar resultados "útiles".

En el segundo módulo, impartido este martes, el profesor ha explicado que han enseñado "cómo aplicar la IA en la educación universitaria", de forma que los alumnos y profesores "se formen y la apliquen de forma ética" y "se mitigue el fracaso de los alumnos en la universidad". "Se incentiva a los alumnos y centros a adoptar la IA como una herramienta de avance para cambiar el paradigma del saber, de forma que el alumno conozca y participe y no aprenda y olvide", ha destacado, al tiempo que ha incidido en que "la IA debe aplicarse en el ámbito universitario como herramienta de apoyo, como un copiloto que nos aconseja para tomar decisiones.

A raíz de esto, Barbadilla ha hecho un llamamiento para que los profesores "se formen en IA y la implementen en las clases" para que los estudiantes sometan la información de esta a un "pensamiento crítico", puedan "ser creativos" y fomenten la curiosidad "que habita en ellos". Para su "correcto funcionamiento" existe un decálogo de profesores que lo resume en dos premisas: "deben incrementar el nivel de exigencia a los alumnos y establecer una normativa para su correcto funcionamiento, así como estar formados en IA para que se use de la manera más eficiente". "El alumno, por su parte, debe hacer un uso ético de la IA y evitar cualquier tipo de fraude", ha subrayado.

En el tercer módulo del curso de verano que dirige Barbadilla, ha explicado que "se abordará todo aquello que tiene que ver con la digitalización de las pequeñas y medianas empresas ('pymes'), además de la automatización que reducirá la plantilla y hará más eficiente la producción o prestación de servicios". "La parte más compleja vendrá de la mano del catedrático de la US, Adolfo Crespo Márquez, que nos explicará cómo las grandes empresas están aplicando la IA mediante el ejemplo de las empresas del polo químico de Huelva", ha expuesto.

"Actualmente, la IA ha provocado que empresas como el banco BBVA o Inditex ahorren millones de euros, y a la larga va a ser una herramienta fundamental para aumentar la productividad y el rendimiento", ha destacado Barbadilla. No obstante, ha señalado que "en 2030, las principales consultoras han estimado que el 70% de las empresas en España habrán implementado la IA, destruyendo casi 400.000 puestos de trabajo", aunque "producirá un 16% del PIB mundial, creando también para España 1,7 millones de puestos de trabajo en materia de desarrollo de software y mantenimiento".