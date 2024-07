Juan Carlos Blanco, profesor de EUSA en Sevilla: "los periodistas deben aclimatarse a nuevas dinámicas"

HUELVA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El profesor del centro universitario EUSA de Sevilla Juan Carlos Blanco de la Cruz ha participado este lunes en una de las ponencias celebradas dentro de los cursos de verano que organiza la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede de La Rábida (Huelva); abordando el futuro de las empresas periodísticas, dentro del encuentro titulado 'La innovación ante los desafíos del periodismo'.

En primera instancia, Juan Carlos Blanco ha animado a todos los asistentes a que se dediquen a una profesión que es "de las más divertidas que hay", pues "el periodismo es un oficio que te permite conocer gente y vivir conforme a una situación intelectual".

El docente ha explicado que él quiso ser periodista desde los siete años, pero no está licenciado en periodismo porque "no existían las facilidades de ahora, pues el grado se impartía de manera privada", por lo que estudió derecho, aunque ha recalcado que "a los diez años había entrevistado ya a todas las vecinas de su casa y a los doce ya había fundado el periódico de su colegio".

En su intervención, el docente abordó el tema del becariado. "Esos contratos precarios de beca son un esclavismo industrial, pues metemos a muchos chicos en este becariado crónico en el que permanecen muchas horas con incluso sueldos bajísimos", ha avisado.

Reiteró en que "hay que tirarse a la piscina, abandonar la timidez y defender lo propio", rememorando que él empezó en el mundo del periodismo presentándose a una prueba de la cadena SER en Sevilla junto a otras 30 personas, siendo seleccionado posteriormente.

Recuerda así que no hubiera disfrutado de esta oportunidad si no se hubiese aventurado, instalándose más adelante en otros medios como Diario de Sevilla, del que fue codirector; o el Correo de Andalucía. Actualmente, no obstante, posee un punto de reflexión sobre la industria del periodismo, pero como tiene "que facturar", señala, da clases y se dedica "a las asesorías".

Para entrar en materia, Juan Carlos Blanco ha puesto el ejemplo de Jordi Wild. "¿Hace periodismo? Tiene un programa en YouTube llamado 'The Wild Project' y un podcast". Ha apuntado el profesor que el proyecto de Jordi Wild se trata "de un canal de distribución que se sale del formato tradicional que no lleva más de 15 años pero tiene muchísima aceptación y es innovador, perteneciendo a un universo donde la conversación ha cambiado".

UN NUEVO "ECOSISTEMA"

Ha recordado también que "antes, para participar en un debate público, el individuo tenía que hacerlo a través de un medio de comunicación", aunque ahora es un "ecosistema distinto" donde personas como Jordi aprovechan las herramientas que tiene a su alcance, usando también una "personalidad definida para su amplio número de seguidores", tratándose por tanto de un "fenómeno informativo de primer nivel".

"O te aclimatas, o te aclimatan", ha sido la premisa que ha repetido en numerosas ocasiones. "O entiendes cómo funcionan las comunidades, o vas fuera". Juan Carlos Blanco ha explicado además que "la clave está en las redes sociales", pues "un ciudadano medio está cuatro horas de media consultando contenido en Internet, lo que supone dos meses al año, exponiéndose estos a una desventaja frente a los demás ya que no leen y no profundizan". Ha añadido, como conclusión a esta explicación, que en esa diferencia "se establece la brecha competitiva entre los que leen y los que no".

En el siguiente bloque, ha expuesto que "la gente ha empezado a evitar las noticias", señalando que actualmente, el 39% de la población está derivando en el 'scape', en pasarlo bien, en no estar en todos los debates públicos, ya que "si mi tribu no lo ve, no hace falta que esté yo ahí".

Ha proseguido la ponencia estudiando la incidencia de la Inteligencia Artifical (IA) en el periodismo, porque a su entender "lo va a cambiar todo. Se usa para todo". "Además, va a quitar empleo a los que no aporten valor añadido al periodismo", ha apuntado el docente.

LA "BULOCRACIA"

Otro de los puntos que ha abordado es el fenómeno de la 'bulocracia'. "El género de la desinformación ha cambiado de tamaño, velocidad y escala, ya que hoy un bulo puede transmitirse de manera exponencial y rápida", ha subrayado el instructor. Asimismo, ha expuesto una solución clara contra dicho problema: "hay que prestar atención para poder evitar bulos y eso se consigue a través de la lectura y la comunicación verbal". Ha añadido, además, que "nuestro negocio actual es el negocio de la atención, y competimos contra miles de competidores".

Analizando el contenido de los medios, el ponente ha expuesto que el 80% de las visualizaciones de una noticia están centradas en sus primeras 24 horas, siendo "cruciales" las primeras horas para optimizar el contenido.

Siguiendo esta línea, el docente ha explicado la regla del 45/15, que expone que el 45% de los usuarios abandona una noticia a los 15 segundos de leerla, añadiendo posteriormente que "más del 60% de los usuarios no regresan al medio de noticias del que leyó la noticia".

No existe, por tanto, una fidelidad a una comunidad, ya que una noticia es "algo que ha aparecido en Twitter y no se recuerda de dónde proviene". Ha concluido este apartado Juan Carlos Blanco recalcando que "un lector fiel es alguien que regresa al sitio en el cual consume las noticias al menos un 50% de los días dentro de un periodo de dos semanas", además de incluir que actualmente "existe poca confianza y un desarraigo informativo", ya que un 90% de las noticias "no se leen".

"BUSCAR CONFIANZA"

Por tanto, el profesor ha explicado que "somos cazadores de confianza, y nuestro negocio se basa en buscar la confianza". Con la llegada de Internet, según ha dicho, los medios tenían que sacar provecho de esta nueva herramienta con la que podían "multiplicar su audiencia y ganar mucho dinero", cayendo en un "grave error" ya que Internet tiene su propio mercado económico y gestiona propiamente los anuncios, montando posteriormente sus propias plataformas.

Actualmente, ha recalcado Juan Carlos Blanco, existe una "pandemia de distracción, erosión de la confianza, erosión del mercado, erosión de los pequeños y medios negocios...".

El negocio de los medios, ha apuntado el ponente, requiere de un producto con una seña de identificación muy habitual --tendente a ideologías políticas--. "¿Por qué los medios siguen haciendo cosas sin sentido? Porque no pueden vivir con el ingreso de sus lectores aunque exista una inyección por parte de la administración gobernante para fomentar la democracia gracias al periodismo", ha expuesto, avisando de que "hay que cambiar, aclimatarnos y sobrevivir".

Con una cita de Gabriella Bolognese, chief digital officer de El Mundo, ha explicado que "la transformación se produce cuando esa parte alta de la organización no quiere o no puede cambiar".

Por último, el profesor ha expuesto algunos consejos de José Luis Orihuela como la especialización temática, la conversión de ideas en proyectos y viceversa, o la construcción de la identidad profesional, ligando estas reflexiones a la creación de empresas como elDiario.es, que "con 12 años en el mercado ya cuenta con más de 200 periodistas y una marca afianzada".

Para terminar, ha ejemplificado la nueva tendencia del 'negocio SEO' aplicada a periódicos como The Times, The Guardian o Rheiniche Post, cuyas adaptaciones no han resultado eficaces, animando así, nuevamente, a la proliferación de empresas periodísticas y al rechazo del "becariado crónico".