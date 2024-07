El programa de cursos de la UNIA en La Rábida acaba la próxima semana con cinco ciclo de ponencias y dos encuentros

HUELVA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa estival de la dede Santa María de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) finaliza la próxima semana con cinco cursos y dos encuentros. Uno de ellos se efectuará "de forma virtual", mientras que otro se ofrecerá en formato "híbrido" y el resto "presencialmente".

En una nota de prensa, la UNIA ha aclarado que "se abordarán temáticas desde la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a justicia y derechos humanos, y a educación, finanzas y empresa; la poesía y la escritura de novela; hasta los recursos en materia de contratación, la ciencia renovable y los vinos del Condado". Además, la institución ha añadido que "se ofrecerá la programación Cultura Abierta de la UNIA en La Rábida que culminan con danza, jazz y música urbana, de la mano del espectáculo de la Compañía Estévez & Paños, el grupo O’Sister o Lusillon".

La institución universitaria ha detallado que el curso 'Aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial a la educación, aclas finanzas y a la empresa', a desarrollar "de manera virtual" desde el lunes 22 al jueves 25 de julio, se centrará en "proporcionar formación práctica a docentes y alumnado de las Instituciones de Educación Superior (IES) para integrar la Inteligencia Artificial (IA) en el aula y mejorar su rendimiento; dotar a los inversores de herramientas de IA y proporcionar a empresas y trabajadores aplicaciones prácticas de IA para añadirles valor".

El ciclo de conferencias, dirigido por Diego Barbadilla y José Manuel, contará con profesionales como el catedrático de la Universidad de Sevilla (US), Adolfo Crespo, el CEO de Enbolsa, José Luis García, o el arquitecto técnico y técnico superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, Joaquín Barberá.

El curso 'Descubriendo los vinos del Condado de Huelva y su entorno natural', que se extenderá desde el lunes 22 al jueves 25 de julio, ha explicado la UNIA que "dará a conocer los múltiples valores de los productos vitivinícolas amparados por una Denominación de Origen de las más antiguas de España" de la mano del licenciado en Enología e ingeniero agrónomo, José Joaquín Contreras, el licenciado en Ciencias Económicas y máster en finanzas, Antonio Izquierdo, o el ingeniero agrícola y responsable técnico de ATRIA y API, Víctor Manuel Núñez. Esta serie de ponencias estarán dirigidas por los ingenieros agrícolas Manuel de la Cruz y Carlos Ibáñez.

'Con Ciencia Renovable' será, en palabras de la universidad, la "carta de presentación" de las "principales fuentes de energía renovable" y las acciones que "se están implementando" en nuestra sociedad para "paliar los efectos" de los gases de efecto invernadero desde el lunes 22 al jueves 25 de julio. En ella participarán ponentes como la investigadora del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, Omaira Elena García, el especialista del área solar del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológica (Ciemat), Jesús Polo, o la investigadora del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña (Santa Cruz de Tenerife), Omaira Elena García.

El curso 'El recurso especial en materia de contratación', que se impartirá de forma "híbrida" desde el lunes 22 al jueves 25 de julio, ha detallado la UNIA que se centrará en "la formación en la Ley de contratos del sector público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), en lo relativo al recurso especial en materia de contratación y el análisis de la principal doctrina emitida por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía".

Bajo la dirección del presidente del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, Joaquín María Barrón, participarán expertos como el director general de Contratación y secretaría general técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Alejandro Torres y María Rodríguez, o la jefa del Área de Asuntos Contenciosos de la Junta, María del Amor Albert.

El ciclo de ponencias 'Escritura práctica de Novela: estructura y análisis', que se extenderá desde el lunes 22 al jueves 25 de julio, ha explicado la institución universitaria que "ofrecerá técnicas avanzadas del oficio de escritor, así como los recursos que utilizan los profesionales en la actualidad". En este curso, bajo la dirección del profesor de escritura, historiador y antropólogo, Andrés Nadal, participará el escritor, Daniel Ruiz, el profesor de Escritura Creativa en la Universidad Internacional de Valencia, Eduardo Jordá y la escritora Valeria Lorenzo.

Entre el 22 y el 24 de julio, la UNIA ofrecerá el encuentro 'Inteligencia artificial, justicia digital y derechos humanos', que ha detallado que "analizará el nuevo paradigma del derecho mecanizado para juristas y ciudadanía", así como "estudiará cómo influyen los avances científico-tecnológicos en la dignidad humana, los derechos y las libertades" y "dará a conocer el marco regulatorio de la Unión Europea en materia de IA, robótica y tecnologías conexas".

En este marco de conferencias tomarán la palabra el catedrático de Derecho Administrativo de la US, Juan Antonio Carrillo, la catedrática de Derecho Procesal de la US, Mercedes Llorente, o el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Ángel Presno, todo bajo la dirección del catedrático de Filosofía del Derecho de la US, Fernando Llano, y la directora de la Cátedra Unesco de Interculturalidad y Derechos Humanos de la UNIA, Ruth Rubio.

Por último, el encuentro 'Voces del extremo: la poesía a través de El libro, el cante y la pared', que la institución universitaria andaluza organizará desde el lunes 22 al miércoles 24 de julio, ha explicado que pretende "descubrir la presencia de la poesía en muchos ámbitos, como forma de estar en el mundo, alentando un futuro socialmente sostenible y humanamente habitable, y conocer técnicas de trabajo y el magisterio de artistas e investigadores actuales, así como generar textos poéticos individuales y colectivos en los talleres de creación". Esta cita de profesionales estará dirigida por el escritor Antonio Orihuela, contando para la ocasión con los poetas Rogelio López Cuenca, Alicia Esther Martínez o Jorge Riechmann.