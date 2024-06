El Congreso Nacional del Hormigón de ANEFHOP presenta la Agenda de Transformación Digital 2024-2027

ZARAGOZA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del Congreso Nacional del Hormigón, que reúne a más de 550 profesionales del sector en el Palacio de Congresos de Zaragoza, organizada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), ha contado con la presentación de la Agenda de Transformación Digital 2024-2027, que incluye siete planes de acción con más de 30 iniciativas en su sesión inaugural, este jueves.

El evento se centra en analizar el futuro del hormigón, destacando la transformación digital como eje principal y su primera jornada ha incluido la participaron de figuras el director general de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Arminio Pérez; la coordinadora del Área General de Normativa y Reglamentación Técnica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Marta Sánchez de Juan; el presidente de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, Manuel Sirtori; el presidente de ANEFHOP, Manuel Casado Álvarez; y el director general de ANEFHOP, Carlos Peraita Gómez de Agüero, director general de ANEFHOP.

Por su parte, el presidente de ANEFHOP, Manuel Casado, ha enfatizado en la importancia de la digitalización en el sector y ha considerado un "ejercicio crucial" detener las actividades diarias durante unos días para reflexionar.

Asimismo, se ha presentado la Agenda de Transformación Digital 2024-2027, liderada por el CEO de Ninety Days, Alejandro de Zunzunegui. Esta propuesta está desarrollada por expertos en digitalización y miembros de ANEFHOP y abarca siete ejes principales con más de 30 iniciativas.

Entre ellas se encuentran planes para mejorar la presencia digital, capacitar al personal en tecnologías digitales, transformar la relación con clientes y proveedores, incrementar la eficiencia operativa, asegurar el cumplimiento normativo, optimizar la gestión de datos y garantizar el acceso a tecnologías adecuadas, han indicado desde ANEFHOP.

Zunzunegui ha subrayado la necesidad de mejorar la formación de directivos y técnicos para adaptarse a nuevas metodologías digitales. Ha recalcado la presencia digital como fundamental para atraer talento y mejorar la comunicación en el sector. Además, se ha propuesto un cambio en el modelo de relación con clientes y proveedores, utilizando plataformas digitales para mejorar la satisfacción y fidelidad del cliente.

El delegado de ANEFHOP, Pablo Gómez, ha explicado que este documento es una guía metodológica para la transformación digital y que las empresas deberán adaptarse a esta transformación digital tarde o temprano.

"Las empresas que no han iniciado el camino de la digitalización tendrán que hacerlo tarde o temprano puesto que no hay alternativa a no transformarse digitalmente," ha añadido.

NORMATIVA DEL HORMIGÓN A DEBATE

En las mesas redondas dedicadas a la regulación y normativa del hormigón han participado miembros de la administración pública y expertos del sector, que ha debatido sobre la calidad, conformidad y evolución de la normativa.

Entre los ponentes, han figurado el jefe de Área de Seguridad Industrial del Ministerio de Industria y Turismo, José Antonio Delgado-Echagüe Sell; y el subdirector General de Normativa y Estudios Técnicos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Bermúdez Odriozola; así como Renata D'Andrea Mattos de AENOR.

La coordinadora del Área General de Normativa y Reglamentación Técnica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Marta Sánchez de Juan, ha presentado la ponencia sobre la armonización normativa y su impacto en España. Las discusiones han resaltado la necesidad de una continua mejora y actualización de las normativas para asegurar la calidad y conformidad del hormigón.

En estas charlas se ha incidido en resaltaron la necesidad de una continua mejora y actualización de las normativas para asegurar la calidad y la conformidad del hormigón en un entorno regulatorio cada vez más exigente.

MÁS DE 550 PROFESIONALES EN ZARAGOZA

La participación activa de representantes de la Administración Pública y líderes del sector ha sido fundamental para identificar áreas de mejora y desarrollar estrategias que garanticen la calidad y transformación del hormigón en España.

Este congreso demuestra ser una plataforma clave para la discusión y el desarrollo de estrategias en torno a la digitalización y la regulación en el sector del hormigón. La agenda presentada y los debates sostenidos reflejan un compromiso compartido por avanzar hacia un futuro más digitalizado, eficiente y sostenible.

Con más de 550 profesionales reunidos, el evento ha establecido un precedente importante para futuros encuentros, consolidando a Zaragoza como el epicentro de la innovación y el progreso en la industria del hormigón en España.