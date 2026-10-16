Ada Colau destaca "la coincidencia programática" del Frente Amplio con Podemos y espera un acuerdo

La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno de España, Ada Colau; el presidente de CHA, Jorge Pueyo; y la coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Frente Amplio por Barcelona en las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha destacado este viernes, en Zaragoza, "la coincidencia programática" con Podemos y que "las calles" piden unidad, por lo que ha tendido la mano a la formación liderada por Irene Montero para alcanzar, en las próximas horas, un acuerdo para concurrir a las elecciones.

Colau ha visitado esta mañana la capital aragonesa, después de que anoche alcanzaran un acuerdo electoral Chunta Aragonesista, IU-Sumar, el Partido Verde y Recortes Cero para presentar una única candidatura en Aragón, en el Frente Amplio, que en Zaragoza encabezará un candidato de Chunta, un acuerdo con el que "las fuerzas progresistas de Aragón dan un ejemplo de unidad".

"La unidad es posible y la unidad avanza", ha celebrado Colau, añadiendo: "No nos resignamos y no hemos venido a rendirnos ni a ser pesimistas porque no nos lo podemos permitir", ya que "en las próximas elecciones hay muchísimo en juego, hay vidas en juego porque nos estamos jugando que pueda ganar el fascismo y que retrocedamos décadas, nos jugamos las pensiones, la sanidad pública, la educación pública, el derecho a la vivienda", ha enumerado.

"La gente lo está pidiendo en las calles", ha proclamado Ada Colau, en alusión a "una candidatura única que nos permita ganar, no solo sumar uno, dos o tres escaños más, sino llenar las calles y las plazas de ilusión, multiplicar resultados y quitarles escaños a Vox y a la derecha en general".

"Hoy Aragón marca aquí un faro, un faro de ilusión, una referencia", como también ha habido "buenas noticias" en las últimas horas en Canarias y Baleares y puede haberlas en otros puntos de España.

También ha asegurado que "aquí las puertas están abiertas hasta el último minuto, de eso se trata con el Frente Amplio" porque "lo que no se nos permitiría es que en este momento histórico le fallemos a la ciudadanía".

GENEROSO

"Vamos a ganar, vamos a conseguir que España pueda ser un faro de derechos y libertades que pelee por su gente, por la mayoría social trabajadora, que no quiere perder derechos, sino avanzar", de forma que "nos tenemos que poner al servicio de la ciudadanía, no al revés".

Ha comentado que "hay contactos con diferentes líderes de Podemos y nosotros estamos dispuestos a sentarnos y hacer una propuesta generosa para que todo el mundo pueda tener su espacio, su papel y su protagonismo".

De esta forma, "Podemos no solo va a tener las puertas abiertas, sino que va a tener una propuesta muy generosa para tener una amplia representación en el marco de este Frente Amplio, donde cada día somos más fuertes".

"No se entendería que en un momento como el actual, donde puede ganar el fascismo en las próximas elecciones, con todo lo que eso significa de poner en peligro la vida de miles y miles de personas, las fuerzas progresistas no dejaran de lado cualquier pequeña diferencia que puedan tener" para "poner por delante los objetivos, que es multiplicar resultados".

Así, "la diferencia entre ir juntas o separadas no es simplemente un escaño más o un escaño menos, es poder multiplicar los resultados y es poderle quitar varios escaños a la extrema derecha, lo que nos está pidiendo la gente, que no se pierdan los votos de izquierda y que, al contrario, se multipliquen para ser un motor de transformación y una conquista de derechos en este país".

"El Frente Amplio está completamente abierto, seguimos sumando, como hoy en Aragón y en otros territorio", ha proclamado Ada Colau, para quien "en el Frente Amplio tenemos que estar todas, no sobra nadie y el acuerdo es perfectamente posible".

CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA

Por otra parte, Ada Colau ha dejado claro que "cualquiera de nosotras se tiene que poner al servicio del proyecto", añadiendo que ella no tiene "ningún problema de rencor con nadie, ninguna pelea con nadie" y que "en política estamos, sobre todo, para servir a la gente".

"Yo estoy honrada de que las fuerzas políticas que han impulsado el Frente Amplio, que son Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar y los Comuns, me hayan propuesto como candidata a la presidencia por ser una persona de consenso y por tener una trayectoria de defensa del derecho a la vivienda y de gestión en la alcaldía de Barcelona durante ocho años. Es un honor que se me haya atribuido esta responsabilidad y la asumo con toda la convicción y con toda la ilusión".

Sin embargo, "igualmente digo, como persona convencida de izquierdas que soy, que cualquiera de nosotras tiene que ponerse al servicio del proyecto", de forma que "si en algún momento, sumando otras fuerzas políticas, el conjunto de las fuerzas políticas valoraran que es mejor poner otra cara al frente de esta candidatura, yo estaría encantada de ponerme al servicio de ese proyecto porque las personas tenemos que servir a los proyectos, no al revés".

"RUFIÁN, A TIEMPO DE RECTIFICAR"

Este planteamiento "tiene que valer para todas nosotras y, efectivamente, allí donde haya mayor consenso aquellas personas que más pueden ayudar al proyecto pues utilizarlas y ponerlas al frente".

Ada Colau ha considerado que "hay espacio para todo el mundo" porque "esto no va de uno o de dos", sino que "hace falta una portavocía muy coral de una candidatura que es afortunadamente coral y diversa; ese no puede ser en ningún caso el problema".

Respecto a las declaraciones realizadas por el número uno de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, quien ha dicho que ha fracasado en su intento de hacer una candidatura unitaria de izquierdas, Ada Colau ha señalado que Rufián "ha hecho un ejercicio de pedir disculpas porque pensaba que había fracasado en lo que había intentado durante meses".

Le ha pedido "que no baje los brazos", enfatizando que "aquí no hemos venido a rendirnos" y que "si hacemos política es para defender aquello en lo que creemos hasta el último aliento. No entiendo que Rufián diga que se ha fracasado".

"Nosotros no nos damos por fracasados, estamos aquí en Aragón sumando y dando buenas noticias, y queda tiempo para hacer una candidatura de unidad".

A su juicio, Rufián "complicó la situación cuando hizo un acuerdo parcial con Podemos y en lugar de ayudar a la unidad de la izquierda, más bien ha ayudado a la división de la izquierda", pero "está a tiempo de rectificar y seguro que en estas horas puede ayudar, hablar con Podemos y animar a esa candidatura única de las izquierdas, que es lo que nos está pidiendo la ciudadanía".