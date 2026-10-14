'Adapta tu patio' opta este jueves a uno de los premios europeos Nueva Bauhaus en Bruselas

Este proyecto municipal es finalista dentro de la categoría A, destinada a programas consolidados en el apartado 'Mejorar la circularidad, la sostenibilidad y la innovación', como lo fue también 'El Bosque de los Zaragozanos' - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto municipal 'Adapta tu patio' conocerá este jueves, 15 de octubre, si consigue uno de los premios Nueva Bauhaus Europea (New European Bauhaus), que concede la Comisión Europea en una ceremonia que tendrá lugar en Bruselas a partir de las 13.00 horas. La iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza es finalista en la categoría dedicada a mejorar la circularidad, la sostenibilidad y la innovación, tras impulsar la transformación de patios escolares en espacios más verdes, saludables y adaptados al cambio climático.

La capital aragonesa vuelve así a situarse entre las iniciativas reconocidas en estos galardones europeos, después de que 'El Bosque de los Zaragozanos' también fuera finalista en 2024. En ambos casos, los proyectos se encuadran en la categoría A, denominada 'Champions', que distingue iniciativas ya desarrolladas o que han comenzado a ofrecer resultados satisfactorios.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha señalado que, tras la designación de la ciudad como Capital Verde Europea 2028 la pasada semana, Zaragoza tiene ahora la posibilidad de obtener un nuevo reconocimiento a sus políticas medioambientales. A su juicio, alcanzar la fase final supone ya un respaldo europeo a la estrategia municipal de infraestructura verde y lucha contra el cambio climático.

PATIOS ESCOLARES FRENTE AL CALOR

'Adapta tu patio' apuesta por soluciones basadas en la naturaleza para transformar espacios escolares, mediante la incorporación de vegetación, la creación de zonas de sombra y la mejora de la biodiversidad. El programa busca adaptar estos entornos a las altas temperaturas y convertir superficies grises en espacios más saludables para la comunidad educativa.

La iniciativa incorpora también una dimensión participativa, al implicar a centros educativos, alumnado y familias en el proceso de transformación. Este enfoque conecta con los principios de la Nueva Bauhaus Europea, que promueve proyectos que combinan sostenibilidad, inclusión y calidad estética, con el objetivo de impulsar modelos de transformación urbana que puedan reproducirse en otras ciudades.

Los premios cuentan con dos modalidades: la categoría A, dirigida a proyectos consolidados o con resultados, y la B, destinada a ideas, conceptos o prototipos todavía en desarrollo, impulsados por jóvenes talentos. Ambas contemplan cuatro ámbitos de reconocimiento, relacionados con la sostenibilidad y la innovación; la democracia local y la inclusión; el arte, la cultura y el patrimonio; y los modelos que facilitan la transformación promovida por la Nueva Bauhaus Europea.

PREMIO ECONÓMICO Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Ser finalista garantiza a 'Adapta tu patio' un premio de 5.000 euros. Esta cantidad podría ascender en otros 20.000 euros si el proyecto obtiene además el reconocimiento del público como la iniciativa más votada de su categoría.

Más allá de la dotación económica, el Ayuntamiento ha destcado que la presencia en estos galardones favorece la proyección internacional de Zaragoza y el intercambio de experiencias con otras ciudades europeas que trabajan en la adaptación urbana, la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad.

La ceremonia de entrega se celebrará este jueves en Bruselas y podrá seguirse en directo a través de internet, en la página oficial de los premios: https://prizes.new-european-bauhaus.europa.eu/neb-prizes-202....