Adefo Cinco Villas detecta un incremento de ideas innovadoras gestadas durante el confinamiento

ZARAGOZA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La gerente de la Asociación para el Desarrollo y Fomento de las Cinco Villas (Adefo Cinco Villas), Maite González, ha detectado un incremento de ideas innovadoras para el medio rural gestadas durante el confinamiento a que ha obligado la pandemia del coronavirus.

Con motivo de la apertura de la segunda convocatoria de ayudas LEADER que gestionan los 20 grupos de acción local que hay en Aragón, "muchas personas han venido a asesorarse", aunque esto "no quiere decir que se vayan a presentar", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

No obstante, González ha considerado que esto ha puesto en evidencia que durante el confinamiento estas personas "han tenido tiempo para pensar", han desarrollado proyectos y han querido conocer mediante estas consultas si "podrían tener viabilidad", así como ayudas. El plazo de presentación de solicitudes para la segunda convocatoria de 2020 concluirá el 30 de septiembre.

La gerente de Adefo Cinco Villas ha explicado que en esta entidad cuentan con un semillero de ideas emprendedoras con el objetivo de facilitar el estudio y comprobar si una idea de negocio "puede convertirse en realidad", para apuntar que un proyecto puede ser objeto de subvención "si se determina que es viable" y, partir de ahí, se hace un plan personalizado porque "cada proyecto es un mundo".

Según ha contado, se hace un estudio de viabilidad económica financiera, la segmentación de clientes, las necesidades reales del mercado y estudios de negocio, con sesiones online y a veces presenciales.

González ha indicado que a lo largo del tiempo han tenido "sorpresas a favor" porque desde Adefo "marcamos pautas", según su experiencia y conocimiento del territorio, pero, "al final, los proyectos los hacen las personas".

NECESIDADES EN EL TERRITORIO

La gerente ha reconocido que tenía "muchas dudas" sobre qué iba a suceder después del confinamiento y lo que les ha llegado han sido "proyectos muy innovadores", cuyos promotores han pensando "qué necesidades había en el territorio, qué cosas podían hacer conforme a sus expectativas o aficiones".

Ha precisado que ha habido alguna persona "que estaba fuera y se ha venido al pueblo y quiere montar alguna cosa en la zona". Ha considerado que es "difícil" trabajar en el medio rural, pero "se puede hacer y vivir mejor que en la ciudad". Ha apuntado que las propuestas han venido de hombres y mujeres, si bien "quizá alguna más" de estas últimas y de personas de hasta 40 años.

En general, González ha comentado que son proyectos de servicios, "tienen poca inversión" y "eso es bueno porque el riesgo es menor". Según ha glosado, hay ideas "muy creativas e innovadoras", algo "especialmente necesario en el medio rural" y en zonas que sufren la despoblación.

Ha contado que puesto que la población está dispersa es "difícil" sacar adelante un negocio clásico, por eso se plantea la combinación de varios servicios y "nos están viniendo bastantes proyectos de comercio electrónico".

Como ejemplo, ha comentado que pequeños comercios se están planteando vender online. A este respecto, González ha precisado que a causa de la COVID-19, "mucha gente del territorio, que somos clientes presenciales, nos apetece comprar más por internet a nuestros vecinos y conocer qué productos tienen o consumir productos de la zona".

Ha añadido que las Cinco Villas es una zona de cultivo de arroz y fruto de la pandemia hay varios productores de este cereal, así como de vinos o escabechados, que "han empezando a mejorar sus tiendas electrónicas" porque se han dado cuenta de que "pueden competir" no solo en el mercado local, sino también en otros "más lejanos".

La gerente también ha sostenido que el comercio no solo está pensando en mejorar su venta online, sino que también tiene más en cuenta "qué quiere el cliente" y se han planteado proyectos de colaboración entre distintos establecimientos por lo que ha estimado que el confinamiento ha producido un "revolcón mental" en este ámbito.

También ha indicado que las Cinco Villas es una zona muy agraria y en casi todas las familias "entra un sueldo relacionado con este sector y otro dedicado a los servicios" y por eso en los proyectos que suelen financiar los hay del sector agroalimentario. Así en esta convocatoria hay propuestas como una página web para una empresa de este tipo o inversiones para empresas de maquinaria agrícola, "que es un elemento importante del tejido industrial" de la comarca, ha comentado González.

ILUSIÓN

La gerente ha expresado su "ilusión" y ha contado que no ha percibido "pesimismo" a pesar de la "situación incierta" a causa de la pandemia del coronavirus, si bien ha aclarado que esto "no quiere decir que no haya empresa con problemas" y el empleo "haya empeorado".

Respecto al ritmo de consultas o presentación de proyectos para la segunda convocatoria de ayudas LEADER de 2020, González no ha notado cambios sobre otros años, para constatar que en las primeras semanas la presentación de proyectos es "lenta" y "se acelera cuando se acerca la fecha final". A su entender, pueden "surgir cosas muy buenas" y quizá "de aquí al año que viene o un par de años estemos recuperados.

Adefo Cinco Villas suele financiar unos 50 proyectos por año, habiendo alcanzado los 200 desde 2016, de los que una quinta parte han sido de nuevas empresas y el resto de mejoras, ampliaciones y proyectos sociales de ayuntamientos. En 2020, va a gestionar 561.576 euros en la primera convocatoria, ya cerrada, y otros 307.092,20 en la segunda.

Sobre proyectos anteriores, la gerente ha puesto algunos ejemplos, como un criadero de gusanos en Sádaba para alimentación de reptiles y otras utilidades, mejoras tecnológicas en pymes, el apoyo a artesanos agroalimentarios, restaurantes de calidad, y la panadería y repostería en pequeños pueblos. Considera especialmente interesantes los proyectos de cooperación entre entidades y de empresas con centros tecnológicos para proyectos innovadores.

También ha mencionado el apoyo a proyectos innovadores en el campo de la salud mental puesto que en la zona hay "muchos recursos sociales" de este ámbito", tienen "mucha experiencia" y son referencia por su aportación a la "mejora de la calidad de vida" de estas personas.

Igualmente, se ha dado apoyo a residencias de personas mayores, como la del municipio de Biota, que lleva "muchos años en el aire, con las obras hechas" y que "justo se iba a poner en marcha en mayo de este año", pero por la COVID-19 "no han podido terminar las adecuaciones" y que es uno de los últimos proyectos subvencionados. Ha precisado que existe un convenio con la Fundación Elvira Otal para gestionar esta nueva residencia, entidad que ya se encarga de la de Ejea.

Las subvenciones LEADER son ayudas financiadas por el Gobierno de Aragón y la Unión Eurpoea mediante fondos FEADER. Estas subvenciones son gestionadas por los Grupos de Acción Local que, como Adefo Cinco Villas informan, asesoran, acompañan y ayudan a los solicitantes interesados en la preparación tanto de su proyecto, como de la documentación necesaria, analizan los proyectos presentados y realizan las propuestas de subvención al Gobierno de Aragón.