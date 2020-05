Albarracín facilita a los establecimientos la ampliación de terrazas para reactivar el comercio

El alcalde dice que este fin de semana será "la prueba de fuego" para la movilidad dentro de la provincia pero no espera muchos visitantes

ALBARRACÍN (TERUEL), 15 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albarracín, Michel Villalta, ha señalado que el Ayuntamiento está facilitando a los establecimientos la posibilidad de incrementar su espacio de terrazas, dentro de la normativa vigente en la Fase 1 de la desescalada, para así poder reactivar el comercio y la restauración.

"Hemos hecho un llamamiento a los comercios para que nos hagan una propuesta, que será evaluada por los técnicos municipales, para que puedan abrir y ampliar su espacio en terrazas", ha asegurado el edil en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, Villalta ha resaltado que ya cuentan con "cuatro o cinco" peticiones de aumento de espacio y que "los problemas más difíciles" se encuentran en el conjunto histórico donde las calles son "muy estrechas", de apenas tres o cuatro metros, y donde "colocar una mesa es inviable".

En estos casos se están buscando "emplazamientos alternativos" para que estos establecimientos puedan abrir al público y así volver a poner en funcionamiento su negocio, al tiempo que se garantiza el distanciamiento social y las normas dictadas por las autoridades sanitarias.

Villalta ha destacado que, aunque por el momento los establecimientos sólo se han abierto a nivel comercial, la posibilidad de desplazarse dentro de una misma provincia para acudir a segundas residencias o alojamientos turísticos, va a suponer "la prueba de fuego" para continuar con la desescalada.

No obstante, ha considerado que no habrá mucha gente de fuera del municipio que acuda de visita y que, en todo caso, Teruel no es en este momento "una zona especialmente caliente en cuanto a número de casos", por lo que confía en que la movilidad no suponga un repunte de contagios.

Sin embargo, ha recordado que la localidad cuenta con un cuartel de la Guardia Civil y que los agentes pueden llevar a cabo labores de patrulla en "los puntos calientes" del municipio, como es el conjunto histórico, donde puede concentrarse un mayor número de personas.

También ha señalado que, si fuera preciso, se podrían llegar a tomar "medidas extraordinarias que sean más restrictivas" que las actuales pero ha confiado en que "no será necesario".

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Michel Villalta ha señalado que a partir de esta primera fase de la desescalada se ha puesto en funcionamiento la biblioteca municipal dos días a la semana y con previa petición para la retirada de libros.

Además, se han empezado a acondicionar las instalaciones del Ayuntamiento con la colocación de mamparas de protección para garantizar que la vuelta al trabajo de los funcionarios se haga con las correspondientes medidas de seguridad.

Por último, ha afirmado que el Consistorio "está provisto" de Equipos de Protección Individual (EPI) y que cuentan tanto con mascarillas quirúrgicas como FFP2, que utilizan los operarios encargados de la limpieza de contenedores de residuos urbanos.