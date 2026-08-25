El alcalde de Las Peñas de Riglos dice que el corte total de la A-132 en septiembre es un "mal menor"

Helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, Huesca, Aragón (España). El incendio declarado a las 12.37 de este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca) ha calcinado ya - Ramón Comet - Europa Press

HUESCA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad oscense de Las Peñas de Riglos, Francisco Torralba, ha considerado que el corte total de la carreteras A-132 durante la segunda quincena de septiembre es un "mal menor", ya que en esa época del año ya no hay tanta gente en los pueblos y, por tanto, la afección es menor.

Las obras de la A-132, lugar de origen del incendio forestal del pasado 10 de agosto, que ha quemado 14.500 hectáreas, van a continuar y el primer corte total tendrá lugar desde las 09.00 horas del 14 de septiembre hasta las 00.00 horas del 30 de septiembre para permitir los trabajos previstos en el viaducto número 11, situado entre el Puerto de Santa Bárbara y Villalangua. Así se ha decidido entre el Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca (DPH), alcaldes y sector turístico, que han acordado un calendario para los cortes de esta vía.

"Es una época del año en la que todavía hay gente en esta zona, pero ya empieza ha haber bastante menos, porque la gente remota la actividad cotidiana y hay menos personas sen los pueblos y entre todos consideramos que era el mal menor", ha ahondado el alcalde de Las Peñas de Riglos.

El acuerdo establece además que los siguientes cortes totales se consensuarán y planificarán antes del 1 de marzo, con el objetivo de evitar que las principales actuaciones coincidan con el inicio de la temporada alta turística.

En ese periodo está prevista la intervención en los viaductos 1 y 2, situados junto al embalse de La Peña. Será un corte muy largo, previsiblemente antes de fin de año, por lo que se ha pedido un paso alternativo para los vecinos.

En este punto, Torralba ha indicado que "este corte será de muchos días y habrá que consensuar a fecha para que afecte lo menos posible e incluso nosotros hemos propuesta que se valore establecer un paso alternativo para los vecinos, que sea por tierra no para público en general, pero que los vecinos se puedan mover pro allí".

Asimismo, ha recordado que este es el punto en el que se originó el incendio y que el paso alternativo puede llevarse a cabo: "Consideramos que se puede hacer un paso alternativo y es que hasta hora podíamos tener algo de reticencia por el tema medioambiental, pero ahora está todo quemado y se podría hacer por allí y así los vecinos tendrían durante un mes y pico ese camino".

Se ha acordado también la creación de una comisión de seguimiento de las obras de la A-132, que permitirá al territorio disponer de información actualizada sobre los trabajos y participar en la planificación de los próximos cortes de la carretera.