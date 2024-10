Alcalde de Peralejos: "Parecía surrealista, hubo prisas y nervios por intentar salvar al piloto y apagar el incendio"

PERALEJOS (TERUEL), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Peralejos (Teruel) ha decretado tres días de luto por la muerte del teniente coronel del Ejército del Aire y del Espacio Pablo Estrada Martín al estrellarse el F-18 del Ala 12 --con base en Torrejón de Ardoz-- que pilotaba. Un siniestro que ha dejado tocados a los vecinos de la localidad turolense, que vivieron con "mucho nerviosismo" los momentos posteriores al accidente, tal y como ha reconocido su alcalde Carlos López, que ha convocado un minuto de silencio para este lunes 7 a las 12.00 horas en la plaza de la iglesia.

En conversación con Europa Press, el regidor de Peralejos ha rememorado los momentos de "nerviosismo y prisas" vividos este viernes cuando se supo que un avión acababa de estrellarse en un paraje cercano a la localidad: "Nos afectó mucho, evidentemente, y hubo nerviosismo y prisas por intentar llegar lo antes posible a la zona", ha reconocido.

El empeño doble de todos los que allí se movilizaron, ha explicado, fue tratar de rescatar con vida al piloto y evitar que el incendio del aparato pasara a mayores: "Intentamos tanto ver si podíamos salvar al piloto como si conseguíamos extinguir el incendio. Lo primero no pudimos hacerlo porque ya no había nada que hacer, y lo segundo, pues lo pudimos controlar con la ayuda de los medios del Gobierno de Aragón", ha resumido.

La macabra coincidencia de encontrarse ultimando precisamente los preparativos para conmemorar el cuarenta aniversario del accidente aéreo que en 1984 costó la vida a los capitanes también del Ala 12 José Hernández Ferry y Gonzalo Gracia conmocionó a la población turolense.

"La verdad es que sí, que nos ha afectado bastante, porque nos ha parecido muy sorprendente que se haya producido justo ahora que se cumplían 40 años del otro accidente, parecía algo surrealista", ha compartido.

El alcalde no encuentra una razón obvia que explique que su localidad vuelva a registrar un nuevo accidente aéreo más allá de la obviedad de que es zona de maniobras. "Creo que esto ha sido más una coincidencia que otra cosa. Entiendo que porque haya habido dos accidentes no tiene que haber un tercero. Evidentemente decíamos lo mismo del primer accidente que ahora decimos del segundo, pero sí que es verdad que no entendemos que tenga que haber una razón obvia por la que tenga que pasar esto", ha valorado.

En cualquier caso, López destaca la "relación muy cercana" que Peralejos mantiene con el Ejército del Aire y especialmente con el Ala 12 tras el accidente de hace ahora 40 años y no muestra ninguna inquietud por que su población pueda estar en una zona de riesgo: "Nunca nos ha preocupado y este vínculo se ha tenido siempre como algo patrimonial del municipio. Entendemos que esto ha sido un hecho puntual, que ha pasado por coincidencias de la vida, porque se han alineado los planetas, otra explicación no hay", ha zanjado.

Tras el accidente de este viernes, la Subdelegación de Defensa en Teruel ha decidido anular el homenaje previsto y el consistorio turolense ha convocado a guardar un minuto de silencio en la plaza de la iglesia.

"Estamos en permanente contacto con Subdelegación de Defensa, tanto como con la Guardia Civil, y bueno, la verdad es que estamos trabajando de forma conjunta muy bien y, dadas las circunstancias, tampoco hemos podido hacer más", ha agradecido López.