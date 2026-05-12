La alcaldesa rendirá cuentas en el Debate del estado de la Ciudad de Zaragoza, que se celebrará el 15 y 16 de julio

Archivo - La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, interviene en el Debate sobre el estado de la ciudad en 2025. - AYUNTAMIENTO. - Archivo

ZARAGOZA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, rendirá cuentas de la gestión del último año en el Debate del estado de la Ciudad que se celebrará los días 15 y 16 de julio, las mismas fechan que el pasado año, según el acuerdo de la Junta de Portavoces, que también ha fijado el formato que volverá a ser el habitual.

El primer día la alcaldesa expondrá, sin límite de tiempo, la gestión llevada a cabo en el último año y presumiblemente, avanzará nuevos proyectos e iniciativas del último ejercicio de este mandato antes de la convocatoria de elecciones municipales en 2027.

Al día siguiente, intervendrán los grupos municipales en orden de menor a mayor representación que iniciará la oposición y terminará el grupo municipal de gobierno. La alcaldesa podrá contestarles de forma individual o conjunta.

Posteriormente se defenderán y votarán las propuestas de resolución de los grupos municipales y en anteriores debate se han presentado seis por grupo.

TRANSPARENCIA

El objetivo de esta sesión es que la alcaldesa, Natalia Chueca, rinda cuentas ante los zaragozanos todo el trabajo que se ha realizado durante este año, en el que hay numerosos proyectos en marcha, algunos de ellos con fondos europeos, como la regeneración del río Huerva, y que está previsto que concluyan antes del final del mandato.

Será el tercer debate de estas características que afronte la alcaldesa desde que fue elegida en 2023 y ha seguido los pasos de sus predecesores que también eligieron este modelo de exponer sus proyectos ante la oposición y los ciudadanos.

"A diferencia de otros grupos y responsables políticos que nunca rinden cuentas y que siempre han tenido la estrategia de ocultar, de no dar la cara, Natalia Chueca, plantea precisamente el Debate sobre el estado de la Ciudad, donde traslada a todos los zaragozanos y detalla punto por punto aquellos proyectos por los que fue elegida, aquellas promesas que hizo a los zaragozanos y cuál es el grado de cumplimiento", ha expresado el portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, tras la Junta de Portavoces.

"En la campaña electoral Natalia Chueca tiene el convencimiento de que su compromiso con los zaragozanos se tiene que llevar adelante y su grado de cumplimiento de este año nos lo va a explicar y nos lo va a detallar los días día 15 y 16 de julio", ha avanzado Lorén.

OTROS ASUNTOS

Otro asunto que se ha debatido en la Junta de Portavoces es la situación de "violencia contenida" que se ha producido en las calles de Zaragoza a raíz de la medida propuesta planteada desde el gobierno de desocupar la antigua cárcel de Torrero para convertirla en un centro para personas mayores del distrito.

"Nuestra sorpresa ha sido cuando un grupo municipal, ZeC, no quiere suscribir esa propuesta que hacíamos al resto de los grupos. Zaragoza en Común entiende que no debe suscribir esa crítica a la violencia en las calles y no entendemos que haya un grupo que se considera que forma parte del ordenamiento jurídico que pueda no suscribir esa propuesta. La verdad es que nos parece realmente lamentable y cualquier otro calificativo lo podríamos incorporar", ha dicho Lorén.

De esta forma se ha referido a las pintadas en las que se podía leer "Cuando vengan a desalojar, ojalá te mueras", "Las cárceles son centros de represión" y "Defendamos los espacios autogestionados. Recuperemos las calles". Estos menajes escritos con pintura negra sobre unas grandes telas blancas de formato sábana colgaban de las verjas de las ventanas y de la cornisa de una fachada del denominado Centro Social Okupado (CSO) Kike Mur.

Lorén ha comentado que estas pintadas "se dirigen directamente a la alcaldesa y fundamentalmente por defender el patrimonio de los zaragozanos" dado que se trata de un equipamiento municipal y la finalidad es que "lo que disfrutan unos pocos lo disfruten todos porque es patrimonio de los zaragozanos".

En el fondo, ha indicado Lorén, la alcaldesa lo único que está haciendo es "cumplir la ley, que es su obligación, cumplir la ley", ha reiterado para dejar claro el Ayuntamiento de Zaragoza "no puede permitir" que se reciban este tipo de amenazas por toda la ciudad".

APOYO A LA GUARDIA CIVIL

En la Junta de Portavoces también se ha tratado una segunda declaración institucional del grupo municipal de Vox en la que se plantea la defensa de la Guardia Civil por los acontecimientos "absolutamente lamentables de la falta de apoyo de medios técnicos que tienen para la defensa del estrecho" y que supuesto la muerte de dos agentes cuando perseguían una narcolancha en aguas de Huelva la pasada semana y que suman a los otros "dos asesinatos" por el mismo motivo hace más de dos años cuando fueron embestidos por una narcolancha en aguas de Barbate (Cádiz).

"Entonces --ha recordado-- ya reivindicamos que el Ministerio del Interior estaba tratando de una forma vergonzosa a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a aquellos que se están arriesgando precisamente para proteger el estrecho".

En este sentido, ha comentado que en esta zona de aguas fronterizas "la denuncia es permanente de cómo las planeadoras están amarradas ahí en las costas y sin embargo los guardias civiles no tienen los medios adecuados y tienen que poner su vida, como en este caso, al servicio de los españoles para defender su trabajo".

"Creemos --ha remarcado Lorén-- que es absolutamente impresentable y que el ministro Marlaska tendría que dar explicaciones nuevamente". Ha afeado al ministro del Interior que tras el suceso de Barbate "no dio explicaciones" para exigirle que las ofrezca además de tildar de "absolutamente vergonzoso" que no haya asistido al funeral en Huelva.

"No tiene nombre. Donde debería haber estado el ministro, es precisamente en el funeral trasladando a los guardias civiles y a los familiares precisamente ese pesar de estar todos unidos por su trabajo y por el reconocimiento de la vida que han dado por todos nosotros".