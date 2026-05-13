Guerra Irán | Directo: Irán: en la guerra se enfrentan quienes atacan "por diversión" y quienes protegen vidas inocentes

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, ha rechazado el proyecto de resolución para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impulsado por Estados Unidos junto a la totalidad del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo a excepción de Omán, alegando que se trata de "un nuevo intento de cambiar la agenda" y que todo texto que ignore las acciones de Estados Unidos e Israel contra Irán "estará condenado al fracaso".

"Los esfuerzos de Estados Unidos y algunos de sus aliados regionales por elaborar un proyecto de resolución sobre el Estrecho de Ormuz en el Consejo de Seguridad representan un nuevo intento de cambiar la agenda: convertir las consecuencias de una agresión militar y un bloqueo ilegal en un caso contra un país que ha sido blanco de amenazas, presiones y ataques", ha alegado en un mensaje en redes sociales.

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