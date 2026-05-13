Guerra Irán | Directo: Irán: en la guerra se enfrentan quienes atacan "por diversión" y quienes protegen vidas inocentes

Europa Press Internacional
Actualizado: miércoles, 13 mayo 2026 8:16
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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, ha rechazado el proyecto de resolución para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impulsado por Estados Unidos junto a la totalidad del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo a excepción de Omán, alegando que se trata de "un nuevo intento de cambiar la agenda" y que todo texto que ignore las acciones de Estados Unidos e Israel contra Irán "estará condenado al fracaso".

"Los esfuerzos de Estados Unidos y algunos de sus aliados regionales por elaborar un proyecto de resolución sobre el Estrecho de Ormuz en el Consejo de Seguridad representan un nuevo intento de cambiar la agenda: convertir las consecuencias de una agresión militar y un bloqueo ilegal en un caso contra un país que ha sido blanco de amenazas, presiones y ataques", ha alegado en un mensaje en redes sociales.

Sigue en directo la última hora de la guerra en Irán:

Emiratos suma a 16 personas y cinco entidades libaneses a su listado de terroristas

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han incluido a más de una veintena de personas y entidades libanesas en su listado de terroristas, alegando supuestos lazos con el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Mueren un total de trece personas, incluido un niño, en bombardeos israelíes en el sudeste de Líbano

Al menos trece personas, incluido un niño, han muerto y otras 14 han resultado heridas en la gobernación de Nabatiye, la más sudoriental de Líbano, a consecuencia de los bombardeos israelíes perpetrados este martes, pese al alto el fuego, contra la homónima capital regional, la vecina localidad de Jebchit y la de Kfar Dunin, según el balance final del Ministerio de Sanidad libanés.

Teherán sostiene que en la guerra en Irán se enfrentan quienes atacan "por diversión" y quienes protegen vidas inocentes

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha defendido este martes que la guerra derivada de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero, mientras Washington y la República Islámica mantenían negociaciones diplomáticas, se trata de un conflicto entre quienes se "jactan" de atacar "buques desarmados por diversión" y quienes hacen "todo lo posible por proteger vidas inocentes".

Condenadas a cadena perpetua en Bahréin tres personas por vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán

El Tribunal Penal Superior de Bahréin ha condenado este martes a cadena perpetua a dos hombres y a una mujer por colaborar con la Guardia Revolucionaria Iraní a fin de llevar a cabo "actos terroristas hostiles contra el Reino de Bahréin y perjudicar sus intereses" Así lo ha anunciado el jefe de la Fiscalía de Delitos de Terrorismo en dos comunicados recogidos por la agencia estatal bahreiní, BNA.

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