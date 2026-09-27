Alcañiz (Teruel) estrena una piscina climatizada de 25 metros

Este domingo se ha celebrado la inauguración de la nueva piscina climatizada de Alcañiz. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ALCAÑIZ (TERUEL), 27 (EUROPA PRESS)

Alcañiz ha inaugurado este domingo su nueva piscina climatizada de 25 metros, ampliando así la oferta deportiva del municipio. Estas nuevas instalaciones, que se suman a la de 16 metros ya existente, cuentan con seis calles, una profundidad de entre 2 y 2,20 metros y una capacidad de 656 metros cúbicos de agua.

En el acto han participado la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Estevan; y la nadadora andorrana Irene Ciércoles, que ha podido conocer y disfrutar de las instalaciones. También han estado presentes la directora general de Deportes, Cristina García; y el director general de Desarrollo Estatutario, José María Fuster.

Mar Vaquero ha destacado que la instalación ha recibido una aportación de 600.000 euros del Fondo de Inversiones de Teruel. "Cada nuevo servicio mejora la vida de los vecinos porque les permite atender sus necesidades cerca de casa. Esto es especialmente importante para las personas mayores, las familias con hijos y quienes tienen más dificultades para desplazarse", ha afirmado.

"Disponer de más servicios también significa tener más libertad para elegir dónde vivir. Queremos que nadie tenga que marcharse de su localidad para encontrar las oportunidades que necesita. Cuando una ciudad gana equipamientos, gana calidad de vida, atrae familias y genera actividad para sus comercios y empresas", ha resaltado.

Por su parte, el alcalde de Alcañiz ha subrayado que la piscina supone el "cumplimiento de un compromiso que adquirimos con todos los alcañizanos en esta legislatura".

"Prometimos que esta instalación tan necesaria sería una realidad y hoy podemos ponerla al servicio de los ciudadanos que llevaban mucho tiempo demandándola", ha señalado Estevan, quien ha añadido que la capital del Bajo Aragón "merecía y necesitaba una piscina del siglo XXI".

Con su apertura, ha indicado, aumentan las posibilidades de práctica deportiva para los vecinos, el Club de Natación Bajo Aragón y el Club Tragamillas.

UN ESPACIO ACCESIBLE Y PREPARADO PARA LA COMPETICIÓN

La instalación es accesible para personas con movilidad reducida. Incorpora una rampa, una silla abatible en la zona de duchas y un elevador para facilitar el acceso al agua. Dispone de seis duchas, comparte vestuarios con la piscina de 16 metros y recibe luz natural a través de amplios ventanales con paneles traslúcidos que preservan la privacidad de los usuarios.

La piscina cuenta con plataformas de salida, señalización, cronometraje electrónico y paneles de viraje para acoger competiciones. Sus gradas tienen capacidad para más de cien espectadores.

También ofrecerá calles de entrenamiento al Club de Natación Bajo Aragón y a la sección de triatlón del Club Tragamillas, además de albergar las clases municipales de acondicionamiento y perfeccionamiento acuático. Los cursos de iniciación continuarán en la piscina de 16 metros, cuya profundidad es más adecuada para el aprendizaje.

COMPROMISO CON ALCAÑIZ

La vicepresidenta ha puesto en valor el compromiso del Gobierno de Aragón con Alcañiz desde agosto de 2023, reflejado en más de 72 millones de euros destinados o comprometidos para proyectos estratégicos.

Entre ellos ha citado la construcción del nuevo hospital, las mejoras en MotorLand y Technopark, las actuaciones vinculadas al Fondo de Transición Justa, los programas experienciales de empleo, el nuevo pabellón del Instituto de Educación Secundaria Bajo Aragón y la reforma de la Casa Consistorial.

"Es fácil decir que se apuesta por una ciudad. Lo que cuenta es tomar decisiones, dotarlas de recursos y ver cómo los proyectos abren sus puertas y empiezan a prestar servicio. Eso es lo que estamos haciendo en Alcañiz", ha subrayado Mar Vaquero.