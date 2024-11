Amado Franco, doctor 'honoris causa' por la UZ: "En Aragón tenemos que luchar por financiación y comunicaciones mejores"

ZARAGOZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Zaragoza (UZ) ha investido al presidente de Fundación Ibercaja y exdirector general de Ibercaja Banco, Amado Franco, como doctor 'honoris causa', quien ha defendido que, en Aragón, "tenemos que luchar por una financiación mejor y por unas comunicaciones mejores".

En declaraciones a los medios de comunicación, previas a la ceremonia, Amado Franco se ha mostrado "un poco optimista" con el contexto social y económico de Aragón, ya que "estamos creciendo a un ritmo más o menos igual al de España".

Además, "tenemos un nivel de vida algo superior, una renta per cápita un 12 o un 13 por ciento superior a la media nacional; bastante menos paro, sector exportador y una locomotora que es la industria del automóvil". Ha resumido: "Tenemos un clima normal, bueno, con muchos factores positivos".

Sin embargo, para Amado Franco, la situación aragonesa no está exenta de "preocupaciones", que a su juicio son el envejecimiento, con un 27 por ciento, aproximadamente, de población mayor de 65 años, y la despoblación.

En cuanto a la segunda cuestión, el presidente de Fundación Ibercaja ha precisado que en Aragón hay zonas que son "el desierto", mencionando como ejemplos la densidad poblacional de la Comarca del Matarraña (Teruel), con 2,6 habitantes por kilómetro cuadrado, y Campo de Belchite, con unos 4,6 habitantes por kilómetro cuadrado.

"DOS GRANDES BATALLAS"

Por ello, las "dos grandes batallas" de Aragón son las comunicaciones y la financiación. "Queremos calidad de vida en esos municipios tan pequeños y dispersos, porque más de la mitad de los aragoneses, unos 600.000, vive en más de 700 municipios", ha expuesto Amado Franco.

Ha reclamado mejores comunicaciones para la comunidad autónoma, "no solo por carretera, sino también ferrocarril, telecomunicaciones e internet", porque "eso es lo que va a facilitar la vida".

Asimismo, ha exigido mayor participación de Aragón en el reparto de "la tarta financiera" del Estado: "Nos corresponde más porque nos cuesta más dar mejores servicios". En este punto, ha puesto el foco en la dispersión de la población como criterio "equitativo" para el reparto de fondos.

"No es lo mismo el coste que tiene mantener a 50 alumnos en un aula que el de cinco clases con diez alumnos cada una, y a una distancia de 50 kilómetros entre ellas", ha aclarado, para exigir: "Tenemos que luchar por una financiación mejor y por unas comunicaciones mejores".

RECONOCIMIENTO A LO ARAGONÉS

El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ha celebrado el reconocimiento a "un aragonés, a alguien de la tierra y que ha hecho tanto por ella", al considerar que en esta región "somos remisos a estar orgullosos de los nuestros y nos cuesta menos elogiar a los de fuera. Eso lo hacemos mal, nos fijamos poco en el interior".

Mayoral ha recalcado que durante su mandato como rector de la UZ ha trabajado en el reconocimiento de "los nuestros" con exposiciones y conferencias en las que se ha reflejado el talento aragonés, "que hay mucho".

De Amado Franco, el rector de la Universidad de Zaragoza ha aplaudido su trabajo al frente de Ibercaja y Fundación Ibercaja, que ha permitido a Aragón "progresar en situaciones que no siempre han sido fáciles". Se ha referido a él como una "persona sencilla, que nunca ha querido destacar, pero vamos a hacerle destacar nosotros, porque se lo merece".

Este nombramiento parte de la propuesta del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Economía y Empresa, de modo que el campus reconoce así "su trayectoria excepcional, su notable contribución al desarrollo económico y social de Aragón y, en particular, a su destacable relación con la Universidad de Zaragoza".

A través de Ibercaja y Fundación Ibercaja, han apuntado desde la institución universitaria, Amado Franco ha dejado huella en la región, fortaleciendo la economía local, apoyando la educación y promoviendo iniciativas culturales y sociales. Su gestión en la entidad financiera, convertida bajo su dirección en uno de los principales grupos bancarios del país, ha sido clave para asegurar la estabilidad y el crecimiento sostenido de la entidad que ha beneficiado directamente a Aragón y ha establecido un modelo de integridad y prudencia.

Su compromiso con la Universidad de Zaragoza ha facilitado muchas colaboraciones que han enriquecido a la comunidad educativa y a la sociedad aragonesa. Así, la distinción como doctor honoris causa no solo premia estos logros, sino también el carácter y la dedicación de un aragonés, nacido en Zaragoza, en 1945, que personifica los valores de la excelencia, responsabilidad y compromiso con el bienestar comunitario.

Para el ya doctor 'honoris causa' de la UZ esta investidura supone un "sentimiento de gratitud y un honor tremendo", puesto que "no es sencillo que sea en tu propia tierra". No obstante, Franco ha agregado: "No es mío todo, es decir, soy consciente de que es por lo que ha significado Ibercaja en esta tierra, pero no soy solo yo, sino muchas personas y gracias a todos ellos hemos conseguido esto".

ACTO CEREMONIAL

El acto ha tenido lugar este viernes, 8 de noviembre, en el Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (UZ) y ha comenzado con la reunión del claustro togado y autoridades, a las 12.00 horas, momento en el que se ha formado la comitiva académica, que precedida por los maceros, se ha dirigido al Paraninfo mientras el coro interpretaba obras de su repertorio.

Una vez en sus estrados, han permanecido en pie con la cabeza descubierta, mientras el coro interpretaba el 'Veni, Creator Spiritus'.

A continuación, la secretaria general de la Universidad de Zaragoza ha leído el acuerdo del Consejo de Gobierno, en el que se nombraba doctor 'honoris causa' a Amado Franco. Tras ello, la madrina, Margarita Labrador, y el padrino, Vicente Condor, precedidos por los maceros, han ido a buscar al candidato, que esperaba en el exterior de la sala.

A la presentación ante el rector y elogio por parte del padrino, se ha procedido a la investidura del nuevo doctor honoris causa, que ha recibido el birrete de manos del padrino principal y ha pasado a jurar su cargo. El rector ha impuesto la medalla a Amado Franco y le ha hecho entrega del título, quien, precedido de los maceros, se ha dirigido a la cátedra para pronunciar su discurso.

CAJAS DE AHORRO, 150 AÑOS DE HISTORIA

La conferencia de Amado Franco ha ofrecido una visión general de las Cajas de Ahorro, unas instituciones con 150 años de historia, en teoría idóneas para realizar una actividad financiera socialmente responsable, unas fundaciones no lucrativas que desarrollan con éxito su labor económica y social en un mundo capitalista y que desaparecieron de la noche a la mañana, justo cuando más falta hacían, ha reflexionado.

"¿Por qué? ¿Fue inevitable? ¿Era necesaria su desaparición? Hoy, las antiguas cajas se han convertido en bancos, y es lógico preguntarse: ¿No hay diferencias entre estos nuevos bancos procedentes de cajas y los bancos de toda la vida?", ha planteado. Para intentar dar respuesta a estas cuestiones, Franco ha hecho un resumen de la evolución de los bancos y cajas de ahorro a lo largo de la historia.

La carrera profesional de Franco está vinculada a la entidad financiera conocida como Ibercaja Banco desde 1970, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja (CAZAR) hasta 2011. Desde 1987 ha sido el primer responsable de la línea ejecutiva, ocupando el cargo de director general, después como presidente del Consejo de Administración de la Caja, de 2004 a 2011 y, finalmente, de Ibercaja Banco hasta 2017, año en el que pasó a presidir Fundación Ibercaja.

Igualmente, ha tenido y mantiene una presencia activa en otras entidades. Ha presidido CASER, Eendesa-Gas, Fundación CASER; y vicepresidido el Consejo de Administración de CECA o pertenecido a la Confederación Internacional de Crédito Agrícola.