Aragón descarta una tasa turística porque "dañaría al sector" y "desanimaría" la llegada de visitantes

La directora general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón, María Nogueras. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón, María Nogueras, ha recalcado este martes que la Comunidad no contempla la creación de un impuesto o tasa turística porque aumentaría la presión fiscal, podría "desanimar" la llegada de visitantes y dañaría al sector.

En una comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento autonómico, la directora general ha sumado como "aspectos negativos" de una tasa turística el encarecimiento del coste total del viaje, asegurando que se pierden "clientes potenciales".

Al mismo tiempo, ha destacado que "en 2025, se dio un impacto de 4.107 millones de euros, unos 7,3 millones de visitantes, un sector que genera en la comunidad más de 67.000 puestos de trabajo directos e indirectos, es decir, el cuarto sector empleador de la comunidad".

Nogueras ha puesto el foco en los retos de la presente legislatura, entre los que ha citado la nueva versión del Sitar 2.0, un programa de inteligencia artificial para conocer los datos, trabajar en el desarrollo de modelos digitales avanzados para ofrecer una visión integral del comportamiento turístico, procedencia de los visitantes, gasto realizado, distribución territorial de los flujos.

EL ATRACTIVO DEL PATRIMONIO

Con referencia al patrimonio, ha señalado que "Aragón cuenta además con un ingente patrimonio, uno de los principales atractivos" y ha apuntado que "parte sustancial de quienes nos visitan se orientan hacia la oferta cultural", por lo que impulsarán la promoción de estos bienes culturales y el diseño de productos espefícifos que proyecten esta riqueza.

Sobre promoción exterior, ha avanzado que centrarán los esfuerzos en el mercado europeo, priorizando aquellos países que mantienen conexiones directas con el territorio.

Del mismo modo, ha indicado que "resulta imprescindible actualizar el marco normativo que regula la actividad turística para dotar al sector de instrumentos adaptados a la realidad contemporánea".

En cuanto a los proyectos de la Dirección General, ha detallado que "en noviembre tendrá lugar la Gala Michelín en Huesca, y paralelamente, ya se encuentra en marcha el pliego para FITUR 2027, cuya temática se centrará en los pueblos de Aragón por su papel como eje vertebrador del territorio".

Ha concluido con una referencia al turismo sostenible: "Buscamos el equilibrio entre medio ambiente, economía y sociedad local, sin olvidar que el turismo constituye una herramienta contra la despoblación", ha manifestado.

"SÍNTOMAS DE AGOTAMIENTO"

En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE Carlos Ros ha advertido de que "hay síntomas de agotamiento en la fidelización del visitantes que pernocta" y que el turismo de aluvión "genera mucha presión sobre los servicios públicos de los municipios".

"El éxito de las políticas turísticas no se puede lograr con una medalla de récord de visitantes si esto no se traduce en un bienestar tangible para los aragoneses", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que ha exigido a Nogueras que deje de mirar "las cifras de autocomplacencia del volumen masivo y empiece a gestionarlas desde el prisma de la rentabilidad social y el equilibrio territorial".

Por parte de CHA, el diputado Jorge Pueyo ha explicado que "la cuestión no es cuántos turistas podemos atraer, sino qué turismo queremos y cuánto puede soportar cada territorio".

"Si lo importante es el turista, el visitante y el empresario, nos estamos dejando a lo más importante, al aragonés y la aragonesa", ha criticado, mientras ha puesto el foco en que "se debe regular las viviendas de uso turístico urgentemente" y "mejorar la coordinación con los ayuntamientos porque la presión turística genera grandes problemas para el territorio, de aparcamiento, de parques naturales".

En representación de Aragón-Teruel Existe, su portavoz, Tomás Guitarte (A-TE) ha asegurado que "el turismo es un sector estructural para la viabilidad del territorio, en especial, para aquellas comarcas que sufren la despoblación".

En ese sentido, ha destacado que "el problema estructural del turismo aragonés no es que falten turistas, sino que están muy desigualmente distribuidos, se concentran especialmente en lugares concretos, como el Pirineo y la capital, y no estamos aprovechando el potencial turístico de otras comarcas". "El 63% de las plazas turísticas se concentran en solo cinco comarcas", ha apostillado.

"MUCHO QUE OFRECER"

El diputado popular Javier Domingo ha hecho hincapié en que "Aragón tiene mucho que ofrecer" y los datos reflejan que cada vez más personas quieren volver", además de que "estamos consolidando a nuestra Comunidad Autónoma como un importante destino turístico y, a su vez, proporcionando un impulso económico muy importante".

Por último, el parlamentario de Vox Sergio Marco ha declarado que "detrás de estas cifras hay familias, autónomos, hosteleros y empresarios que sostienen la economía real de Aragón y es a ellos a quienes va a servir la acción de este Gobierno".