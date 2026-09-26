Los buzos de la Guardia Civil encuentran en una cueva a un hombre desaparecido en Mochales (Guadalajara)

Archivo - Miembro del GEAS de la Guardia Civil. - GC - Archivo

GUADALAJARA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha hallado este sábado el cuerpo sin vida de un hombre de 67 años desaparecido desde este viernes en la localidad guadalajareña de Mochales.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el hallazgo del cuerpo se ha producido este sábado en una cueva sumergida localizada en el kilómetro 14 de la carretera GU-427.

Con motivo de estos hechos, Cruz Roja ha activado a un equipo psicosocial para la familia del fallecido.