Aragón pide al Gobierno central destinar los remanentes de los fondos europeos a vivienda, sanidad y centros educativos

El consejero Roberto Bermúdez de Castro saludando al ministro de Hacienda, Arcadi España, en el último pleno del CPFF. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha solicitado al Ministerio de Hacienda que los remanentes generados en la Comunidad durante la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) puedan destinarse a vivienda, infraestructuras sanitarias y climatización de centros educativos.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha trasladado esta propuesta en una carta enviada este viernes en la que reclama una fórmula que permita mantener estos recursos en Aragón y aprovecharlos para atender necesidades prioritarias de los ciudadanos. La propuesta plantea aprovechar estos recursos en Aragón en lugar de reintegrarlos.

"Creemos que esta solución permitiría aprovechar plenamente unos recursos que ya fueron asignados territorialmente a Aragón y destinarlos a inversiones con un evidente impacto económico y social", ha indicado el consejero. En su carta, Bermúdez de Castro ha destacado el esfuerzo realizado por el Ejecutivo autonómico para maximizar la ejecución de los fondos y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Plan.

También explica que, aun habiendo cumplido los hitos y objetivos en la gran mayoría de los ámbitos, se han generado remanentes, ya sea por una ejecución más eficiente, por falta de demanda o por circunstancias sobrevenidas ajenas a la gestión autonómica.

El consejero defiende que esta fórmula permitiría aprovechar los recursos en Aragón sin modificar el reparto de fondos acordado entre las comunidades autónomas.

Una petición pendiente desde septiembre

Desde el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública ya se trasladó formalmente esta preocupación a la Secretaría General de Fondos Europeos el pasado mes de septiembre, a quien se solicitó estudiar los mecanismos necesarios para reutilizar los remanentes dentro de la Comunidad. No se ha recibido respuesta hasta el momento.

El Ejecutivo autonómico considera positivas las medidas aprobadas por el Gobierno de España en los últimos meses sobre el tratamiento de estos fondos, aunque advierte de que su alcance y aplicación práctica siguen siendo limitados y no ofrecen una solución general para las comunidades autónomas.

El titular de Hacienda, Interior y Administración Pública ha incidido en que la vivienda, las infraestructuras sanitarias y la climatización de los centros educativos requieren un considerable esfuerzo inversor. Recuerda, además, que las comunidades deben afrontar estas inversiones con un sistema de financiación autonómica que considera "obsoleto e insuficiente" para atender el coste creciente de los servicios públicos fundamentales.

"Existe una oportunidad para dar a estos recursos una utilidad inmediata, tangible y directamente vinculada a las necesidades de los ciudadanos", ha argumentado Bermúdez de Castro.

Por último, el Gobierno de Aragón plantea que la solución se trabaje y consensúe entre el Ministerio y las comunidades autónomas, dado que se trata de una cuestión que afecta al conjunto de los territorios.

El consejero ha expresado su disposición a concretar la propuesta y avanzar, desde la colaboración institucional, en el mecanismo necesario para hacerla posible.