Aragón TV estrena 'CAEM', una serie sobre la exigente formación para ser Guardia Civil de montaña

Aragón TV ya ha puesto fecha al estreno de una de sus grandes apuestas de la temporada, la serie documental 'CAEM. La forja del rescate'. A partir del 14 de octubre, durante los siguientes diez lunes, a las 22.50 horas, los espectadores podrán asistir al exigente proceso de formación de los futuros especialistas de los Grupos de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM).

La serie, que se ha grabado durante nueve meses en el Centro de Adiestramiento Específico de Montaña de la Guardia Civil de Candanchú, recoge las situaciones de gran dureza física y psicológica a la que se someterán los aspirantes.

Diecinueve alumnos llegan a la escuela de Candanchú con un mismo objetivo: convertirse en rescatadores de montaña, pero el nivel de exigencia en la preparación será máximo. "Somos socorristas, socorristas de montaña. Desgraciadamente no todos acabarán el curso", subrayan sus instructores.

Durante nueve meses el programa sigue su evolución y sus ejercicios en las localizaciones de montaña más espectaculares, desde el Pirineo aragonés a los Picos de Europa o los Alpes franceses.

El primer capítulo de la serie, titulado 'Comienza la aventura' arranca con la llegada de los alumnos al Centro de formación del GREIM en Candanchú. Son 17 hombres y 2 mujeres que compartirán con los espectadores a lo largo de la serie sus experiencias y sentimientos.

"Aquí no hay perdón o segunda oportunidad; te vas fuera. Cuando te lo estás jugando todo a una carta se pasan nervios. Lo más difícil del curso es aguantar", indican, "tras superar alguno de los ejercicios más duros". No obstante, no dudan en reconocer que "para todos nosotros estar aquí es un sueño, es el mejor trabajo que puede existir".

El arranque de la serie se centra en Juan, Vicky, Inma, Jesús, Emilio, David, Isaac, Oliver y Jorge. También conocerán a algunos de sus instructores como el comandante Garijo, director del C.A.E.M; Juan, jefe de servicio; Jesús, tutor; Kike, experto en formación de alpinismo; Higinio, último año en C.A.E.M.; o los instructores Ceci, Manu y Marcos. Deberán tomar una dura decisión ya que uno de los alumnos no llega al nivel necesario.

Los Grupos de Rescate de Montaña de la Guardia Civil actúan desde hace ya más de 50 años. En este tiempo han realizado más de 50.000 rescates.