Asociaciones ecologistas cuestionan el espectáculo de luces navideñas en el Parque José Antonio Labordeta

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra Aragón, Ansar y Ecologistas en Acción Zaragoza cuestionan la oportunidad del espectáculo luminoso de navidad Luzir que está previsto desarrollar en el parque José Antonio Labordeta ante el "impacto ambiental" que ocasionará la iluminación nocturna de varios espacios dentro del propio espacio verde y por la presencia humana.

Las tres organizaciones explican que el Parque Grande "es uno de los pocos espacios de cierta dimensión que provee de tranquilidad y silencio a los ciudadanos pero también a la fauna, especialmente a las aves".

Según las asociaciones, el evento va en contra de los criterios de renaturalización urbana que pretende el Ayuntamiento y por ello expresan su sorpresa por que el consistorio programe este tipo de eventos y al mismo tiempo participeo con la Universidad de Zaragoza en las cátedras Bosques Urbanos y la recién creada de Naturalización Urbana.

Tanto Amigos de la Tierra Aragón, como Ansar y Ecologistas están valorando el impacto sobre las aves, el arbolado y los elementos BIC (Bien de Interés Cultural) del parque y han pedio al Ayuntamiento los informes sobre las medidas específicas tomadas para evitar esa afectación que, según temen, causen sobre las aves las luces, los sonidos y ruidos derivados del espectáculo, además de la presencia humana.

Se refieren expresamente a los informes científicos y técnicos que aseguren que no habrá impacto negativo. Recuerdan que un espectáculo navideño semejante denominado 'Natura Encesa' en los jardines Torre Girona de Barcelona ha sido suspendido por el impacto lumínico y acústico.

La intervención Luzir, advierten, "va a alterar la dinámica natural del parque tanto por la iluminación como por la presencia de personas en horario nocturno". Diversas especies silvestres, en especial aves, verán alterado significativamente su entorno habitual en periodo nocturno tanto por la iluminación como por la presencia humana con voces y gritos más los ruidos derivados del espectáculo.

En el caso de las aves, explican desde estas organizaciones, el periodo invernal es crítico porque la reducción de horas de luz minora a su vez el periodo de búsqueda de alimento que les permite generar la energía necesaria para superar las largas horas sin luz y las bajas temperaturas.

También aducen que las molestias que se ocasionen a estos animales les obligará a consumir más energía por el estrés que les ocasionen las molestias nocturnas o se verán forzados a desplazarse a lugares subóptimos con el consiguiente gasto energético y menor seguridad.

"Esto tiene consecuencias directas en la mortalidad invernal natural, que se verá incrementada", alertan.

El espectáculo Luzir, además, no es un evento puntual sino que las interferencias serán acumulativas a lo largo de varias semanas. Por último, añaden a su censura: "No podemos dejar de criticar la mercantilización de un espacio que, además de natural, es público. Y no es la primera vez que se regala", en alusión a los restaurantes allí abiertos.

"Por ello nos oponemos a que desde el Gobierno Municipal se ponga un bien público --como es el parque José Antonio Labordeta-- a disposición de un promotor privado para que éste haga su negocio a costa de los vecinos y vecinas de la ciudad", concluyen.