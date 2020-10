Asociaciones de hostelería, turismo y ocio aseguran estar "al borde del colapso" y reclaman ayudas.

ZARAGOZA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de hostelería, turismo y ocio han salido este domingo, 25 de octubre, a la calle para reclamar ayudas que compensen las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón que restringen su actividad para evitar la propagación del coronavirus. Representantes de estos sectores han asegurado que se encuentran "al borde del colapso".

Esta manifestación se ha convocado después de que esta semana el Ejecutivo autonómico anunciase el confinamiento perimetral de las capitales de provincia aragonesas --Zaragoza, Huesca y Teruel-- y el paso de toda la región al nivel 3 de alarma a partir de este lunes, 26 de octubre, lo que supone, entre otras cosas, que no se pueda consumir en el interior de establecimientos hosteleros y que el aforo de las terrazas esté al 50 por ciento.

Los hosteleros se han manifestado junto al Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y han recorrido las calles de Zaragoza, hasta llegar a la plaza del Pilar.

"NO LES ES RENTABLE ABRIR EL LUNES"

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE), José Luis Izuel, ha explicado que la mayoría de hosteleros de Aragón van a tener que cerrar a partir de este lunes porque no les va a ser rentable abrir sus negocios, por la implementación de unas medidas "muy limitativas".

"Hay que alzar la voz y decir basta, porque esto está ocurriendo en toda España pero hay tres regiones --Aragón, Cataluña y Navarra-- especialmente talibanes", ha añadido.

No obstante, ha apuntado que, según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad entre el 11 de mayo y el 16 de octubre, los bares y restaurantes son "seguros", ya que "tan solo el 3,5 por ciento del total de casos --de coronavirus-- en España tienen relación con el sector hostelero", ha apuntado el presidente de Hostelería de España.

A la luz de las cifras, "entendemos que las medidas a adoptar deberían tener en cuenta esta baja incidencia, sin embargo, las medidas anunciadas por el Gobierno de Aragón incluyen restricciones como la prohibición de consumo en el interior de los locales", ha aseverado.

Izuel ha insistido: "No somos el problema, no somos la fuente de los rebrotes, al contrario, somos parte de la solución. Se nos está arruinando y limitando, lo que provoca que se estén cerrando miles y miles de empresas, porque no hay medidas que palien la situación que se está generando".

HOSTELERÍA EN ARAGÓN

La comunidad aragonesa cuenta con un total de 16.000 establecimientos, lo que se traduce en 40.000 empleos y "el 20 por ciento de locales en Aragón no han llegado a abrir a lo largo de estos meses", ha manifestado Izuel, que ha añadido "si no llegan ayudas y se sigue este ritmo de cierre, quizás el 50 por ciento de esos empleos desaparecerían a corto plazo".

A su entender, "destrucción de tejido empresarial tan grave se puede paliar si llega de manera definitiva ese plan de salvación que estamos reclamando, un plan que ayude a las empresas en sus pérdidas acumuladas, un plan como ha pasado en muchos países de Europa, con ayudas directas a las empresas". "Va a ser tarde para muchas pero todavía estamos a tiempo para que podamos seguir siendo el sector que más felicidad vende", ha apuntado.

LAS AYUDAS DEL GOBIERNO SON "LIMOSNAS"

El presidente de la CEHE ha valorado que las ayudas que ha anunciado el Gobierno de Aragón para dicho sector, de momento, son "solo promesas": "Esas ayudas son prácticamente limosnas o propinas. Estamos hablando de ayudas serias, ayudas que tengan relación con la vida empresarial, no estamos hablando de que nos den 800 o 1.000 euros, solicitamos medidas serias, para evitar el cierre de nuestros negocios", ha concluido.