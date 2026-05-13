El Ayuntamiento de Aísa (Huesca) acerca el Camino de Santiago Francés a personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento de Aísa acerca el Camino de Santiago Francés a personas con movilidad reducida - AYUNTAMIENTO DE AÍSA

AÍSA (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Aísa ha mejorado su proyecto de conservación, divulgación y promoción del Camino de Santiago Francés a su paso por el Valle del Aragón mediante una innovadora iniciativa cultural y social que acerca esta experiencia universal a personas que, por motivos de salud, edad o movilidad, no pueden recorrer físicamente la ruta jacobea.

Con el apoyo del Ministerio de Cultura, el consistorio ha llevado a cabo la filmación integral del primer tramo histórico del Camino Francés, desde el puerto de Somport hasta Canfranc Estación, atravesando espacios emblemáticos como la estación de esquí de Candanchú y las ruinas del histórico Hospital de Santa Cristina de Somport, uno de los enclaves medievales más importantes del Camino de Santiago.

El proyecto ha incluido una completa captación de imágenes en tecnología 3D y grabaciones inmersivas en 360 grados de todo el itinerario, así como la producción audiovisual de distintos tramos y recursos interpretativos.

Todo este material permitirá desarrollar experiencias interactivas de realidad virtual con finalidad educativa, turística y patrimonial, destinadas tanto a la divulgación cultural como a la sensibilización social en torno al valor universal excepcional del Camino de Santiago, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

REFERENTE CULTURAL Y TURÍSTICO

La iniciativa forma parte de la estrategia que el Ayuntamiento de Aísa viene desarrollando en los últimos años para potenciar el tramo aragonés del Camino Francés, reforzando su visibilidad, promoviendo la conservación de su legado histórico y generando nuevas herramientas de interpretación accesibles e inclusivas.

El objetivo es situar nuevamente al Camino procedente de Somport como uno de los grandes referentes culturales y turísticos del Pirineo aragonés.

Bajo el lema "Si no puedes ir al Camino, el Camino va a ti", nace una campaña específicamente dirigida a personas con movilidad reducida, pacientes hospitalarios, personas mayores residentes en centros sociosanitarios y colectivos vulnerables vinculados a asociaciones sociales y asistenciales.

A través de esta acción itinerante, el Ayuntamiento visitará hospitales, residencias y centros de atención social para ofrecer actividades divulgativas y experiencias inmersivas mediante gafas de realidad virtual en 3D.

Los participantes podrán recorrer virtualmente el Camino de Santiago atravesando los paisajes del Pirineo, descubriendo su patrimonio histórico y viviendo una experiencia sensorial especialmente diseñada para acercar el Camino a quienes no tienen la posibilidad de realizarlo presencialmente.

LAS PRIMERAS 180 PERSONAS

Las sesiones incluyen charlas divulgativas sobre la historia, el patrimonio y la dimensión humana del Camino de Santiago, complementadas con la experiencia audiovisual inmersiva completa. En esta primera fase del programa, alrededor de 180 personas podrán participar en esta actividad pionera.

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Aísa reafirma su compromiso con un modelo de gestión cultural inclusivo, innovador y accesible, capaz de combinar patrimonio, tecnología, turismo sostenible y acción social.

La iniciativa supone además un importante impulso a la difusión del Camino de Santiago Francés como elemento vertebrador de identidad, memoria histórica y cohesión territorial.

El consistorio considera que acercar el Camino a toda la ciudadanía, independientemente de sus capacidades físicas o circunstancias personales, constituye una forma de preservar y proyectar hacia el futuro uno de los itinerarios culturales más importantes del mundo.