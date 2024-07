El Ayuntamiento destina 1,2 millones de euros a 63 obras de conservación de 50 colegios públicos zaragozanos

ZARAGOZA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza va a acometer este verano 63 intervenciones de mantenimiento en medio centenar de colegios públicos de una veintena de distritos o barrios rurales que conllevarán un desembolso de 1.199.102,84 euros.

Se trata de unas actuaciones que en los casos más urgentes ya vienen desarrollándose desde la primavera y cuyas cifras definitivas, tanto en la cuantía económica como en el número de centros que abarcará podrán aumentar, ya que se reservan fondos para actuaciones más urgentes o de última hora.

La operación de lavado de cara de los centros públicos de enseñanza cuenta con varias limitaciones establecidas por el Servicio de Intervención, tal y como ha recordado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante la presentación de un plan de acción que incluirá la iniciativa 'Adapta tu patio', para renaturalizar los espacios de recreo de los centros escolares y mitigar los efectos del cambio climático.

"El Ayuntamiento se hace cargo de los costes de limpieza, energía y mantenimiento correctivo o preventivo de los edificios de los centros educativos públicos de Infantil y Primaria de la ciudad, si bien son de titularidad autonómica, a quien corresponde las obras constructivas de más envergadura consideradas inversión", ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

"Los trabajos que se ejecutan desde el consistorio no pueden superar los 50.000 euros por actuación ni tampoco abordar elementos de nueva construcción, dado que no pasarían el visto bueno del Servicio de Intervención municipal, dado que se considerarían inversiones, una competencia que no está en manos municipales", ha aseverado la alcadesa. Es más, el Tribunal Supremo, en una sentencia de diciembre de 2021, ya sentaba jurisprudencia determinando que los consistorios no estarían tampoco obligados a sufragar estos costes en edificios que no fueran de titularidad municipal.

No obstante, si se suman todas las líneas presupuestarias (limpieza, energía y mantenimiento), "en el mandato del PSOE, entre 2011 y 2015, la inversión total fue de 21.020.475,27 euros; con ZeC en el Gobierno, entre 2015 y 2019, se desembolsó 51.776.819,37 euros; en el mandato posterior, de 2019 a 2023, con el PP al mando, se subió la cifra hasta los 62.080.805,61 euros (de los que 9 millones son obras de mantenimiento correctivo en verano); y en mi primer año de mandato la cifra económica destinada a colegios ya alcanza los 14.243.644,52 euros", ha desgranado Chueca, quien ha remarcado que "los datos, que no llevan a engaño y que son aportados por los técnicos municipales, muestran el compromiso indudable, contundente y claro de este Gobierno con las familias y la comunidad educativa de nuestra ciudad".

En concreto, desde junio de 2023, el equipo de Gobierno de Chueca ha destinado 3.697.693,77 euros solo en mantenimiento de los 88 centros escolares, compuestos de 215 edificios, de Educación Infantil y Primaria que hay en la ciudad. A esto se sumarán ahora los 1,2 millones de euros en obras en verano de conservación correctiva, que son actuaciones destinadas a paliar o solucionar problemas de mantenimiento derivados de la edad de los edificios --pintura, ventanas, baños, averías en sistemas de climatización, carpintería, entre otros--.

"Todas estas obras, que van incrementándose cada año y de forma progresiva, se basan en las peticiones formales que realizan los equipos directivos de los centros educativos", ha apuntado la alcaldesa, y "algunas de ellas eran reclamadas desde hace tiempo, y vamos atendiéndolas según la urgencia y la disposición presupuestaria", ha añadido Natalia Chueca. "Son muchos edificios, construidos en su mayoría hace décadas, con muchos elementos que van envejeciendo y con muchos años de Gobiernos de izquierdas donde no se ha efectuado la inversión y prevención que se requería", ha valorado la primera edil.

OBRAS EN 19 DISTRITOS O BARRIOS RURALES

Por distritos, en el Actur, se actuará en los centros de Hermanos Marx, Cortes de Aragón, Alborada, Parque Goya, Río Ebro y José Antonio Labordeta; en La Almozara será en Jerónimo Zurita; en Casco Histórico estarán Tenerías y Santo Domingo; en el Centro será el José de Calasanz, el Joaquín Costa y Miraflores; en Delicias, el CEIP Aljafería, Andrés Manjón, Camón Aznar y Ciudad de Zaragoza; el El Rabal se trabajará en el Tío Jorge, Eugenio López y López, Lucien Briet, Vadorrey – Les Alles, San Braulio y Gloria Arenillas; en Las Fuentes, el Torre Ramona y Las Fuentes; en Miralbueno, en el Julián Nieto y en Río Sena; en Oliver, en el Fernando El Católico; en San José, en el Tomás Alvira, Ángel Riviere, Calixto Ariño y María Moliner; en Santa Isabel, en el Guillermo Fatás; en Distrito Sur, en Rosales del Canal, Montecanal y Soledad Puértolas; en Torrero, en el Luis Vives y el Domingo Miral; y en Universidad, en el Cesáreo Alierta, Doctor Azúa, Margarita Salas, Rincón de Goya y Basilio Paraíso. Mientras, en los barrios rurales serán el Gustavo Adolfo Bécquer de Garrapinillos, el Ángel Escoriaza de Cartuja Baja, en el Hermanos Argensola de Montañana; en el Pedro Orós y Juan Pablo Bonet de Movera, y en el Andrés Oliván de San Juan de Mozarrifar.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del área de Medio Ambiente y Movilidad, ha puesto en marcha el proyecto ‘Adapta tu Patio’, una iniciativa para naturalizar los recreos de colegios públicos de la ciudad para mitigar los efectos del cambio climático.

El programa, tal y como ha explicado Natalia Cuueca, "tiene por objetivo crear espacios más habitables y saludables en los centros escolares y para eso vamos a incorporar vegetación y zonas de sombra que atenúen las temperaturas y al mismo tiempo fomenten la biodiversidad".

El proyecto se va a iniciar con una experiencia piloto que permitirá naturalizar este mismo año dos colegios con una inversión de 100.000 euros --50.000 euros para cada centro--.

El área de Medio Ambiente ha lanzado ya la convocatoria para seleccionarlos. Para garantizar la equidad, se han establecido dos modalidades. Por un lado se seleccionará un colegio público que ya cuente con algún tipo de proyecto de renaturalización para su patio y que no haya recibido financiación de otra institución o entidad para ejecutarlo. El otro centro será un colegio ‘vulnerable’ desde el punto de vista social y climático, por estar situado en una ubicación de especial incidencia de calor dentro de la malla urbana.

El Ayuntamiento trabajará con los equipos docentes y asociaciones de padres y madres de los centros seleccionados para identificar las necesidades y las soluciones y con ello se elaborará o adaptará, según el caso, el proyecto de actuación. El área de Medio Ambiente será la encargada de contratar y ejecutar las obras con el objetivo de acometerlas a final de año, aprovechando que es la mejor época del año para poder realizar plantaciones.

Las actuaciones incorporarán preferentemente soluciones basadas en la naturaleza para mitigar las altas temperaturas, usarán siempre que sea posible materiales sostenibles y de bajo impacto económico.

La alcaldesa Natalia Chueca ha destacado que este año "por primera vez el Ayuntamiento ha incorporado una partida en sus presupuestos para el cuidado y reverdecimiento de patios escolares dotada con 250.000 euros. Esto nos va a permitir desarrollar Adapta tu patio pero también licitar un contrato específico para el mantenimiento de los espacios verdes que ya existen en los centros".

Dos iniciativas que, ha asegurado, "forman parte de la estrategia de naturalización de la ciudad que estamos impulsando para mejorar el bienestar y la salud de los zaragozanos y se enmarcan también en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Zaragoza".