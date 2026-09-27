El Ayuntamiento de Zaragoza da voz a las personas mayores para recuperar la memoria de la ciudad

Cartel conjunto de las iniciativas. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Concejalía del Mayor, pone en marcha 'Zaragoza Recuerda', un proyecto audiovisual que recupera la historia reciente de la ciudad a través de los testimonios de las personas que la vivieron y protagonizaron.

La iniciativa reivindica el valor de las personas mayores como depositarias de un patrimonio social que merece ser preservado y compartido entre generaciones.

El proyecto forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza con el reconocimiento social de las personas mayores, uno de los ejes del II Plan de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. En este marco, 'Zaragoza Recuerda' destaca sus experiencias y conocimientos, dando visibilidad a su contribución a la construcción y transformación de la ciudad y favoreciendo que ese legado pueda ser conocido por otras generaciones.

La concejal delegada del Mayor en el Ayuntamiento de Zaragoza, Paloma Espinosa, ha expresado que "las personas mayores atesoran una parte fundamental de la historia de nuestra ciudad. Sus recuerdos nos permiten conocer cómo eran nuestros barrios y espacios cotidianos y, sobre todo, cómo fueron cambiando gracias al esfuerzo de quienes los vivieron y construyeron".

Espinosa ha señalado que "con 'Zaragoza Recuerda' queremos dar voz a esas personas y hacer que sus experiencias lleguen también a quienes no las vivieron".

El proyecto combina investigación y testimonios en primera persona para acercarse a distintos momentos de la evolución de Zaragoza desde la perspectiva de sus protagonistas. Las primeras producciones se centran en Valdefierro y el Mercado Central, dos espacios vinculados a la transformación de la ciudad y a la vida cotidiana de varias generaciones de zaragozanos.

LOS PIONEROS DE VALDEFIERRO

La primera proyección tendrá lugar el lunes, 28 de septiembre, a las 17.30 horas, en el Centro de Convivencia para Mayores Valdefierro, donde se podrá ver 'Los pioneros de Valdefierro'.

El documental realiza un recorrido por los orígenes del barrio a través de las experiencias y recuerdos de quienes contribuyeron a construirlo y darle vida. Sus testimonios permiten acercarse a una etapa marcada por el esfuerzo, la familia, la convivencia y las oportunidades de una generación.

LOS HISTÓRICOS DEL MERCADO CENTRAL

El martes, 29 de septiembre, a las 17.30 horas, el salón de actos del Centro de Convivencia para Mayores Luis Buñuel, en la plaza de Santo Domingo, acogerá la proyección de 'Los históricos del Mercado Central'.

La producción recupera las historias de quienes comenzaron su trayectoria en este emblemático espacio de Zaragoza y se aproxima a su iniciativa, su trabajo y las relaciones sociales y familiares que se fueron construyendo alrededor del mercado.

Las dos proyecciones tendrán una duración aproximada de 30 minutos, con entrada libre hasta completar aforo. Tras cada una se celebrará un coloquio interactivo en formato cinefórum, en el que los asistentes podrán compartir recuerdos, experiencias y reflexiones sobre los cambios que ha vivido la ciudad y sobre los valores familiares y sociales presentes en las historias recogidas.

UNA MIRADA A LA MICROHISTORIA DE LA CIUDAD

Uno de los objetivos de 'Zaragoza Recuerda' es preservar una parte de la historia de Zaragoza que no siempre aparece en los relatos históricos convencionales, pero que resulta fundamental para comprender la evolución de la ciudad: la de sus barrios, sus espacios cotidianos, las relaciones sociales y familiares que se generaron en ellos y las personas que participaron en su transformación.

Los documentales ponen el foco en la microhistoria de cada lugar: sus orígenes, quiénes estuvieron allí, cómo se desarrollaron las relaciones entre sus vecinos y qué experiencias fueron configurando la vida de estos espacios. Todo ello, contado por sus propios protagonistas.

Tras estas primeras proyecciones, 'Zaragoza Recuerda' tendrá también una dimensión intergeneracional. Los documentales se incorporarán posteriormente a una actividad dirigida a escolares dentro de la Guía de Actividades Educativas del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con el Servicio de Educación.

La propuesta permitirá que los jóvenes participen en un coloquio interactivo con personas mayores, generando un espacio de encuentro en torno a sus historias de vida, los cambios experimentados por Zaragoza y los conocimientos y valores que pueden transmitirse entre generaciones.

De este modo, el Ayuntamiento de Zaragoza busca que las experiencias de quienes han vivido la transformación de la ciudad puedan seguir formando parte de ella, conectando el recuerdo de las generaciones mayores con la mirada y las preguntas de los más jóvenes.