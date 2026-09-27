Kiev aplaude la "firme posición" de Wadephul ante Lavrov tras su primera reunión desde la invasión de Ucrania

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, durante un acto celebrado el 23 de septiembre de 2026 en Nueva York en el marco de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ucraniano ha aplaudido la "firme posición" mantenida por el ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, durante su primer encuentro con su homólogo de Rusia, Sergei Lavrov, desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, antes de insistir en la importancia de "incrementar la presión" sobre Moscú para lograr el fin de la guerra.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha desvelado que mantuvo el sábado una conversación telefónica con Wadephul en la que este le informó sobre "las conclusiones de la conversación" con Lavrov. "Doy las gracias a Wadephul por trasladar a Rusia nuestras firmes posiciones compartidas", ha dicho.

Así, ha destacado a través de un mensaje publicado en redes sociales que entre estas posturas figuran "insistir a Moscú en que ponga fin a la guerra, reafirmar un apoyo inamovible a Ucrania y advertir contra cualquier futura acción hostil contra Europa".

"Debatimos los próximos pasos conjuntos para impulsar los esfuerzos de paz y lograr un alto el fuego. También hablamos sobre formas de aumentar la presión sobre Rusia y fortalecer la resiliencia de Ucrania de cara al invierno", ha apuntado Sibiga, quien ha reiterado su agradecimiento a Berlín por su "liderazgo en el apoyo a Ucrania".

La reunión entre Wadephul y Lavrov, mantenida en los márgenes de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, fue la primera a este nivel desde el inicio de la invasión de Ucrania, que provocó un drástico empeoramiento de las relaciones entre Moscú y Berlín, firme aliado de Kiev en el conflicto.

Las tensiones bilaterales han aumentado durante las últimas semanas después de que Alemania acusara directamente a Rusia de estar detrás de un intento de ataque con drones contra el aeropuerto de Leipzig, importante nudo logístico de la ayuda a Ucrania, algo rechazado en varias ocasiones por Moscú, que ha reclamado a Berlín que presente pruebas.

Lavrov afirmó tras su reunión con Wadephul que el ministro de Exteriores alemán no le dijo nada "nuevo", según la agencia rusa de noticias TASS. "Le pedí que expusiera los planteamientos con los que había acudido. Sacó sus notas y leyó un texto que reproducía fielmente lo que Alemania, a través de sus dirigentes, afirma oficial y públicamente a diario", explicó.

"No aprendí nada nuevo de ello", sostuvo Lavrov, quien puntualizó que el problema para Moscú no es la falta de confianza en el marco de las negociaciones sobre Ucrania, sino que "hay que demostrar capacidad para alcanzar acuerdos y demostrar que se es digno de confianza", algo que Kiev no ha hecho, respaldado por países occidentales.

"Creo que, no obstante, ustedes analizan el fondo de la cuestión y comprenden el verdadero valor de los alaridos de (el presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski y sus colaboradores, quienes se encuentran bajo el control absoluto de Occidente", afirmó, antes de añadir que "Occidente, a su vez, es totalmente incapaz de llegar a acuerdos, si se tiene en cuenta la contribución de Europa a los esfuerzos por resolver la crisis ucraniana".