El Ayuntamiento de Zaragoza desarrolla un plan integral para los 1.297 km de la red de distribución de agua potable

ZARAGOZA 9 Feb.

Zaragoza ha iniciado en su Estrategia Integral de la Red de Distribución de Agua Potable que tiene como principales objetivos la renovación de tuberías, la detección de fugas y la digitalización de un entramado urbano compuesto por 1.297,4 kilómetros de tuberías que permiten el consumo de agua a los zaragozanos.

"El objetivo es mejorar la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en condiciones de calidad, eficiencia y con criterios de sostenibilidad medioambiental y económica", ha resumido el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien ha destacado "la gran apuesta y la ambición de un proyecto necesario" para la ciudad.

"Existe una ciudad bajo nuestros pies que trabaja en silencio las 24 horas del día para garantizar uno de los servicios más básicos y vitales: que al abrir el grifo en casa, salga agua de calidad y con suficiente caudal", ha incidido.

Esa "inmensa" red de conducciones subterráneas ha sido una infraestructura "injustamente olvidada" durante demasiado tiempo. "Hay una verdad incómoda en la gestión pública: es difícil invertir en lo que no se ve, y esto ha llevado a una falta de renovación continuada ha provocado que, en muchas zonas de Zaragoza, contemos con materiales envejecidos y obsoletos. Esto no es solo un problema técnico; es un problema de responsabilidad", ha expresado Serrano.

Ha recordado que desde que el PP ha llagado al Gobierno municipal se ha intentado revertir esta situación y en la actualidad se está en "plena acción de una estrategia global para alcanzar grandes objetivos".

CUATRO ACCIONES

Así, los trabajadores municipales del Ciclo Integral del Agua están volcados en una estrategia que ya ha empezado a dar los primeros resultados y que se sustenta en cuatro acciones fundamentales: el Plan de Renovación Tuberías, el Plan de Localización Activa de Fugas, el Plan de Inspección de Hidrantes y el Plan de Sectorización de la Red".

Todo el recorrido, desde que se capta la primera gota de agua de Yesa, el Canal Imperial o el Ebro, hasta que llega a los grifos, es un trabajo en equipo de muchos operarios municipales que vigilan las 24 horas todo el sistema de esta infraestructura vital, ha recordado Serrano.

En 2025, la ciudad ha consumido 63.000.000 metros cúbicos, cuya procedencia es en su mayoría del Pirineo. El objetivo es que este 2026 se afiance en el 90% el origen de agua de Yesa, que es de "mayor calidad", ha comentado Serrano.

PLAN DE RENOVACIÓN DE TUBERÍAS

Zaragoza cuenta con un entramado de 1.297,4 kilómetros de longitud, de los que 192,3 km son red arterial y otros 1.105,1 km red de distribución. Estos datos se incrementan con la urbanización de nuevos sectores y la construcción de viviendas. De todas ellas, ya se cuenta con 872 km de fundición dúctil y otros 98,2 km de materiales plásticos. Es decir, el 75% de la red cuenta con los materiales más adecuados.

Por ello, los esfuerzos hasta 2031 se centrarán en rebajar la presencia de tuberías de fibrocemento, de hormigón armado y de fundición gris para alcanzar en 5 años un 80% de la red en las condiciones "más óptimas", ha especificado Serrano.

Asimismo, se ha hecho un análisis prioritario de los 192,3 km de tuberías de la red arterial, dado que cuando se experimenta una rotura en la red arterial suele afectar a un número considerable de usuarios por lo que el mantenimiento de estas tuberías "es imprescindible", ha aseverado Víctor Serrano.

De hecho, el Ayuntamiento de Zaragoza, "además de incluir la renovación de tuberías en todas las obras de reforma integral de calles que se ejecutan estos años, también ha invertido cerca de 10 millones de euros en acciones específicas en esta materia".

PLAN LOCALIZACIÓN ACTIVA DE FUGAS DE AGUA

Otro eje es reducir el tiempo en el cual se encuentran activas las fugas ocultas para "minimizar las pérdidas reales de agua", por lo que los operarios municipales han diseñado un Plan de Localización Activa de Fugas de Agua que ya ha llevado "a más de 380 actuaciones con sensores, correlaciones y auscultaciones, en 18 zonas de la ciudad", ha asegurado Serrano.

Se ha logrado señalar 120 fugas en la red y corregirlas con un "esfuerzo e implicación muy reseñables" de la Unidad de Guardallaves, que compaginan este plan concreto con la atención a los servicios de urgencia cotidianos que surgen en la ciudad, ha comentado.

PLAN DE REVISIÓN DE HIDRANTES

Por otro lado, el número total de hidrantes instalados en la red municipal de agua es de 3.101 unidades, de los que 2.817 son de uso exclusivo para el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil, y 284 son de uso genérico por empresas de servicios públicos --hidrantes azules--.

La última revisión periódica de hidrantes ha sido entre julio de 2024 y diciembre de 2025, con la que se inspeccionó la totalidad de los 3.101 hidrantes, de los que 225 se pasaron a Conservación de Infraestructuras para su reparación.

Los esfuerzos en los próximos años se focalizarán en la inclusión de todo el listado de hidrantes particulares en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de Infraestructuras, y en realizar otra inspección periódica de todo el sistema de hidrantes, como el que ha terminado hace poco.

SECTORIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

Entre las acciones de prevención es imprescindible la digitalización del sistema en su totalidad para ganar en precisión, información y análisis de comportamiento de toda la red, ha avanzado Víctor Serrano.

En este sentido, la Oficina Técnica del Ciclo Integral del Agua desarrolla junto a Ecociudad --que gestiona la otra parte de las tuberías, las de saneamiento y depuración-- el proyecto Digitaliza, que cuenta con subvención dentro de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) financiados por la Unión Europea, en el que Zaragoza ha recibido 7,4 millones de euros.

Con esta aportación más los fondos municipales, se avanza de forma notable en el proceso de control, gestión inteligente y mantenimiento de toda la red. De hecho, los trabajadores municipales avanzan en el Plan de Sectorización de la Red de Distribución de Agua.

Estiman que el término municipal se puede dividir en 102 zonas para llevar un mayor control del sistema. En la actualidad hay operativos 58 sectores, de los que 20 han sido ejecutados gracias al proyecto Digitaliza.

En este sentido, y con un presupuesto de 4.538.237,09 euros, se han ejecutado algunas las acciones de dicho PERTE como el desarrollo e integración de la sensórica de los puntos de control de la sectorización de la red; la incorporación de nuevos puntos de control a la red arterial con parámetros hidráulicos y de calidad: caudal-presión-calidad; y la creación del plan para modernizar la red de abastecimiento de agua a los edificios de la ciudad con el que se han inspeccionado cerca de 9.000 instalaciones domiciliaria.

Otras acciones son el desarrollo y adaptación del software para el análisis de pérdidas de agua y ahorro energético; y la implantación de sistemas de telelectura de contadores electrónicos instalados en edificios.

Los esfuerzos se centran sobre todo en implantar la plataforma digitalización que hará posible el seguimiento, lo que conlleva la elaboración del proyecto; la estructura digital común de comunicaciones y gestión de los datos; la integración de los datos proporcionados por la sensórica instalada; y la monitorización de los consumos mediante la telelectura simultánea en depósitos domiciliarios.