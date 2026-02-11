Tusk advierte de que "existe un riesgo real" de que Polonia abandone la UE por las luchas internas

Archivo - El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, y el primer ministro, Donald Tusk. - Europa Press/Contacto/Damian Burzykowski - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha advertido este miércoles de que "existe un riesgo real" de que el país abandone la UE debido a las disputas "innecesarias y perjudiciales" con la oposición y en especial con el presidente Karol Nawrocki, después de las críticas al programa de seguridad europeo.

Se trata de "un intento de desestabilizar a toda Europa, un intento de limitar el papel de Polonia en la Unión Europea (...) existe un riesgo real, estoy hablando de hechos, no de especulaciones, de que Polonia abandone la Unión Europea", ha declarado el primer ministro en una rueda de prensa tras reunirse con el gabinete.

Tusk ha lamentado que el programa SAFE, una iniciativa europea para reforzar su seguridad y reducir su independencia con respecto a Estados Unidos, se haya convertido en un motivo de disputa política "imprudente y perjudicial" con la oposición, a la que ha acusado de "desestabilizar Europa".

"No me cabe duda de que nuestros oponentes querrían desbaratar este proyecto", ha afirmado el primer ministro polaco, en base, ha subrayado, a los mensajes que llegan desde la oposición y el Palacio Presidencial, según recoge la agencia PAP.

Tusk ha destacado que Polonia es el principal beneficiario de este programa y por lo tanto ha valorado como "absolutamente inaceptables" las maniobras de aquellos durante años "han estado presionando descaradamente a favor de los intereses de la industria armamentística en otros países".

El programa SAFE es una iniciativa dotada con 150.00 millones de euros para apoyar la industria armamentística europea. Polonia ha presentado una solicitud de financiación de 43.700 millones de euros, lo que le hace el mayor beneficiario de este sistema de préstamos.

La firma del presidente polaco es indispensable para que Polonia se sume a este programa, si bien se ha mostrado muy crítico con él, al que ha definido como "una tabla de salvación de Alemania". En el pasado, Nawrocki ya se opuso a otras medidas de seguridad. El Gobierno podría tumbar el veto si logra 276 apoyos de un Parlamento, en el que dispone de 248 escaños.