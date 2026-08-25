El Ayuntamiento de Zaragoza estrena con las murallas romanas una nueva colección sobre el patrimonio arqueológico

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, en la presentación de la publicación sobre las murallas romanas - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Área de Cultura y de la Sección de Arqueología, ha impulsado una nueva línea de publicaciones destinada a difundir los resultados de las investigaciones arqueológicas desarrolladas en la ciudad y a actualizar el conocimiento sobre su historia. La primera obra de esta colección estará dedicada a la muralla romana y llevará por título "Las murallas de Caesar Augusta: una puesta al día".

La publicación, presentada este martes por la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, nace con una doble vocación divulgativa y científica, de manera que sus contenidos resulten accesibles tanto para el público general interesado en conocer el pasado de Zaragoza como para investigadores y especialistas.

El objetivo es poner a disposición de la ciudadanía el conocimiento generado a partir de las intervenciones arqueológicas municipales y reforzar la función social y educativa del patrimonio.

La elección de la muralla romana como protagonista de esta primera monografía responde a su relevancia dentro de la arqueología urbana zaragozana. Se trata de uno de los elementos más representativos de Caesaraugusta, cuya presencia todavía puede reconocerse en la configuración del casco histórico y que constituye, además, uno de los principales referentes visuales del patrimonio romano en el paisaje urbano de Zaragoza.

COMPARATIVA

Los diferentes capítulos ofrecen un recorrido por la evolución histórica de la muralla y presentan los resultados de algunas de las últimas intervenciones arqueológicas realizadas en distintos puntos de su trazado, como las cloacas.

La publicación incorpora también una aproximación al trabajo desarrollado en las murallas romanas de otras tres ciudades españolas como son Mérida, Tarragona y Ávila. Estos ejemplos permiten contextualizar el caso zaragozano y establecer puntos de comparación sobre la investigación, conservación y puesta en valor de este tipo de estructuras defensivas.

La obra cuenta con el trabajo de múltiples arqueólogos y especialistas y ha sido coordinada por José Juan Domingo, jefe de la Unidad de Patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza; y los arqueólogos José Francisco Casabona y José Ignacio Royo, que aportan nuevas perspectivas y contribuyen a ofrecer una visión actualizada y de conjunto.

El libro estará a la venta en los museos municipales y en el Centro Municipal de Patrimonio Cultural, en el antiguo Cuartel de Pontoneros. Además será distribuido por Pórtico, librería especializada en arqueología con distribución internacional.

ZARAGOZA, REFERENTE EN ARQUEOLOGÍA URBANA

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sido una institución pionera en España en la práctica de la arqueología urbana con la creación, en 1981, de los servicios municipales de arqueología. Desde entonces se han llevado a cabo más de 400 intervenciones arqueológicas de diferente naturaleza, tanto en el casco urbano como en el conjunto del término municipal.

Esta labor de excavación e investigación se ha acompañado de un amplio programa de conservación y divulgación del patrimonio. Entre sus principales exponentes se encuentran los cuatro museos temáticos que integran la Ruta de Caesaraugusta, así como alrededor de noventa restos arqueológicos conservados bajo los viales de plazas y calles o en sótanos de propiedad municipal.

En los últimos años, el Ayuntamiento ha reforzado, además, la aplicación de nuevas tecnologías para favorecer la interpretación y difusión de este legado.

La nueva línea editorial amplía ahora este trabajo de puesta en valor, al trasladar a publicaciones de carácter divulgativo y científico los resultados de las investigaciones realizadas sobre la historia y el patrimonio arqueológico de Zaragoza.