El Ayuntamiento de Zaragoza ofertará más de 17.000 plazas en 834 talleres de envejecimiento activo el próximo curso

La concejala delegada del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza, Paloma Espinosa, y la jefa de la Unidad del Mayor, Fernanda Blasco. - DANIEL MARCOS/AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza pondrá en marcha el próximo curso 2026/2027 un total de 834 talleres dirigidos a las personas mayores, con una oferta de 17.009 plazas, la más amplia hasta la fecha dentro del programa municipal de envejecimiento activo.

La oferta suma este curso 263 plazas más que el año anterior y consolida una tendencia de crecimiento sostenido impulsada por el Ayuntamiento en los últimos años, en el marco del II Plan de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Desde el curso 2023-2024, la programación ha aumentado en 1.955 plazas, pasando de 15.054 a 17.009, un incremento del 13%, ha informado el Consistorio zaragozano.

La concejala delegada del Mayor, Paloma Espinosa, ha presentado este jueves esta nueva edición de los talleres, cuyo objetivo es favorecer un envejecimiento activo y saludable mediante actividades que potencien las capacidades físicas, cognitivas, psicológicas y sociales de las personas mayores, reforzando al mismo tiempo su autonomía personal y sus relaciones sociales. Las sesiones se desarrollarán entre octubre y mayo, siguiendo el calendario escolar.

"Los talleres son mucho más que una actividad de ocio. Son una herramienta para mejorar la calidad de vida, fomentar la autonomía personal, prevenir la soledad no deseada y favorecer que las personas mayores sigan participando activamente en la vida de la ciudad", ha destacado Paloma Espinosa.

La oferta se distribuye entre 536 talleres de envejecimiento activo, con 11.475 plazas, y 298 Talleres de la Experiencia, que ofertarán 5.534 plazas impartidas por personas mayores voluntarias que comparten sus conocimientos y habilidades con otros usuarios de la Red de Centros.

EL APARTADO DE SALUD, EL MÁS DEMANDADO

Dentro de los talleres de envejecimiento activo, el área con mayor oferta vuelve a ser la de salud y calidad de vida, con 350 talleres y 8.146 plazas, lo que representa el 71% del total. Incluye actividades dirigidas al mantenimiento y mejora de las capacidades físicas, cognitivas y psicosociales, con propuestas como gimnasia de mantenimiento, psicomotricidad, yoga, taichí, chikung, danzaterapia, higiene postural o talleres de memoria y actividad mental.

La programación se completa con 121 talleres de desarrollo y expresión artística --1.879 plazas--, orientados a potenciar la creatividad y las habilidades manuales mediante disciplinas como dibujo, pintura, modelado, esmaltes, labores textiles, encuadernación o diferentes modalidades de baile. Además, el área de comunicación y cultura ofrece 65 talleres --1.450 plazas-- dedicados al arte, la historia, la literatura, la música y los idiomas, con propuestas como teatro, tertulias literarias, 'Descubriendo el arte', 'Aragoneses ilustres', pulso y púa, inglés o francés.

SOLICITUDES DEL 3 AL 17 DE SEPTIEMBRE

El plazo para solicitar plaza permanecerá abierto del 3 al 17 de septiembre. Las solicitudes podrán realizarse a través de internet y, al igual que el pasado año, el Ayuntamiento habilitará un amplio dispositivo de apoyo presencial en la Red de Centros de Convivencia para facilitar la tramitación a quienes lo necesiten y garantizar que ninguna persona quede excluida por motivos de brecha digital.

La información completa sobre la programación, los requisitos, el calendario y el procedimiento de solicitud estará disponible a partir del 20 de agosto en la web 'www.zaragoza.es', dentro del Portal del Mayor, además de difundirse a través de los canales digitales municipales y mediante folletos distribuidos en los centros de convivencia.