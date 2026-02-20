Azcón dice que ya ha habido "conversaciones" con Vox para formar gobierno y quiere un acuerdo "a fuego lento"

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha hecho declaraciones en Teruel, donde se celebran las Bodas de Isabel. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes que ya se han llevado a cabo las "primeras conversaciones" con Vox para conformar el nuevo Gobierno de Aragón y ha expresado su deseo de alcanzar un acuerdo "global, sin ruido y a fuego lento".

"Los primeros contactos se han iniciado, pero es verdad que seguro que hay posibilidad de que se intensifiquen en los próximos días", ha aseverado Jorge Azcón, añadiendo que quiere hacer una negociación "bien hecha" y "pensando en los aragoneses". "Las expectativas en todo este tipo de procesos son muy importantes", ha añadido este viernes en Teruel, donde se celebran las Bodas de Isabel.

La característica fundamental de las negociaciones debe ser "mejorar la vida de los aragoneses", ha continuado Azcón en declaraciones a los medios de comunicación, recalcando que su intención es "llegar a un acuerdo que sea estable, que sea global".

La negociación del Ejecutivo "no consiste en llegar a cualquier acuerdo", sino en "llegar a un acuerdo que dé estabilidad, no un acuerdo que vaya a durar unos meses o un año, sino que signifique estabilidad para la legislatura".

De esta forma, el acuerdo no será solo "para repartir las Consejerías o constituir las Cortes de Aragón", sino que hay que llegar a un acuerdo global y siempre "pensando en medidas que beneficien a la Comunidad Autónoma", de forma que "los objetivos del acuerdo están claros".

"Las cosas importantes hay que hacerlas despacio, hay que saber que eso de 'vísteme despacio, que tengo prisa' suele funcionar y por eso creo que vamos a hacerlo bien, como lo hicimos bien en el pasado, y ahora con más experiencia lo tendremos que hacer mejor".

El acuerdo se está negociando "con normalidad y discreción", ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico en funciones, quien ha abogado por llevar a cabo "una negociación inteligente, adulta, y no estar permanentemente comentando lo que publican determinados medios de comunicación o las declaraciones que hacen otras formaciones políticas".

También ha dicho que "si un partido político dice que quiere la consejería X y al final acaba teniendo la consejería Z, pues va a haber una gente que va a interpretar que pierde en esa posición y va a ser, por lo tanto, más difícil que se puedan llegar a acuerdos. Eso creo que todo el mundo que ha tenido que hacer alguna vez alguna negociación lo entiende".

"Si las posiciones que se ponen desde el principio son inamovibles, si nadie está dispuesto a dialogar para poder alcanzar acuerdos, pues nos estaremos equivocando", ha concluido.