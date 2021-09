Azcón tilda de "antipolítica" el recurso del PSOE contra los pliegos del contrato de limpieza viaria

ZARAGOZA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha calificado de "antipolítica" la decisión del PSOE de recurrir ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) los pliegos de la nueva contrata de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, que salió a licitación el pasado 6 de agosto por un importe de 743 millones --ampliables a los 772-- por un periodo de diez años.

Este recurso es "inconcebible" y es la "antipolítica", que le pasará factura --al PSOE-- porque "la verdad de presentar el recurso es ir contra el Ayuntamiento de Zaragoza, no defenderlo", ha opinado Azcón.

En su intervención al final del pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza, el alcalde ha dicho que si el nuevo contrato se adjudica, "la ciudad estará más limpia y los zaragozanos lo verán, pero el PSOE no lo quiere porque piensa, con su miopía política, que beneficiará al Gobierno de la ciudad", formado por PP y Ciudadanos.

"Van a los tribunales porque no quieren que la ciudad esté más limpia. No he visto tanta miseria en este pleno. Nunca he visto que la oposición quiera que la ciudad esté más sucia que limpia, nunca incomprensiblemente", ha glosado Azcón.

El alcalde ha afeado que el PSOE "se olvide de los recortes" que hizo, cuando gobernaba, en el contrato de limpieza, mientras quieren paralizar uno nuevo que, entre otros aspectos, extenderá la recogida de basura orgánica por toda la ciudad y beneficiará a todos los ciudadanos. "Seguro que los zaragozanos tomarán nota. Es extraordinariamente grave y de ello hablaremos más", ha sentenciado.