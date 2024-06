Caso Nummaria | Abogacía del Estado pide que los informes de Hacienda que benefician a Ana Duato no vinculen al tribunal

Rechaza así retirar la acusación por los 4 delitos fiscales de 2014 a 2017 y esperará a valorar la prueba del plenario

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía del Estado, que ejerce la acusación en el 'caso Nummaria' ha señalado este jueves que, a pesar de que un informe de la Agencia Tributaria presentado en abril no ve delito en los ejercicios fiscales de la actriz Ana Duato de los años 2014 a 2017, el tribunal de la Audiencia Nacional no se debe ver "vinculado" por el ejercicio de esos funcionarios dado que "no tienen atribuidas ninguna función jurisdiccional".

"En ningún caso la actuación de funcionarios de la Agencia Tributaria en el ejercicio de sus funciones puede vincular de alguna manera a ningún órgano judicial, porque los miembros o los funcionarios de la Agencia Tributaria no tienen atribuidas ninguna función jurisdiccional", ha resaltado el abogado del Estado durante el juicio que se celebra contra Ana Duato, Imanol Arias y casi una treintena de personas por presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

La representación legal de Estado, que acusa en nombre de Hacienda en este 'caso Nummaria', ha explicado además que sobre ese informe deberán declarar en el plenario los funcionarios que lo redactaron en calidad de auxilio judicial del fiscal Tomás Herranz para aclarar, entre otros asuntos, la forma en que se computan las cuotas que se hayan satisfecho en el Impuesto de Sociedades y cómo alteran las mismas las cuotas tributarias que la actriz habría dejado de abonar.

"Es necesario que esta prueba se practique y, en definitiva, la Abogacía del Estado tomará nota y adoptará la medida correspondiente en función de lo que declaren estos inspectores", ha explicado.

DEL 2010 AL 2012

Siguiendo con su respuesta a las cuestiones previas planteadas por la defensa de la actriz, ha puesto sobre la mesa los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012 de los que, según el abogado de Duato ya fueron objeto de inspección fiscal y se dio una "correcta" liquidación.

La defensa de la actriz sostiene que hay que sacar del juicio esos años fiscales porque se estaría produciendo una vulneración del principio de 'non bis in idem', es decir que se le juzgaría nuevamente por el mismo delito o infracción.

Pero el abogado del Estado ha mencionado jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para señalar que no es incompatible que se siga un procedimiento administrativo sancionador y que después se dé un procedimiento penal por los mismos hechos.

No obstante, ha matizado que esa jurisprudencia señala que una posible sentencia condenatoria debe tener en cuenta la sanción que haya podido pagarse en el procedimiento administrativo sancionador. Y eso para evitar que la respuesta sancionatoria "resulte desproporcionada".

"Ya anunciamos que la Abogacía del Estado, en cuestiones definitivas, modulará la pena de multa solicitada para que (...) esa respuesta punitiva derivada de ambos procedimientos no sea excesiva", ha apuntado.

"CONCLUSIONES ACELARADAS Y EQUIVOCADAS"

Sobre esto, ha añadido además que "es inaudito" que una defensa pueda sostener que el tribunal se encuentra "vinculado" por lo que digan determinados funcionarios de la Agencia Tributaria "que no tenían toda la información" que sí se obtuvo con posteridad tras la entrada y registro.

"Esas conclusiones aceleradas, precipitadas y equivocadas de la Agencia Tributaria de no apreciar delito, en ningún caso pueden afectarles a ustedes", ha añadido.

Por otro lado, el abogado del Estado ha anunciado que decaen las acusaciones contra varios encausados en relación a delitos de cooperadores necesarios por delitos que ya no se persiguen para Imanol Arias tras la conformidad alcanzada.

También ha retirado la acusación por el delito de IVA del año 2010 respecto de ochos acusados, y ha apuntado que el delito fiscal de 2009 de Imanol Arias está prescrito y en consecuencia "ha de retirarse acusación también por ese delito contra otros cinco.

EL CALENDARIO DEL JUICIO

Tras finalizar la exposición del abogado del Estado, la presidenta de la Sala, Ana Revuelta, ha reorganizado el calendario de declaraciones de encausados y ha fijado para el martes 11 de junio el turno de los siete que han conformado con Fiscalía, incluido Imanol Arias. Ese mismo día tomará declaración a otros dos encausados. Ya el 12 de junio será el turno de la actriz Ana Duato.

Durante la sesión de este jueves la defensa de la acusada Blanca Doz se ha dirigido al tribunal para acusar a la Fiscalía de chantajear a los encausados que han llegado a conformidad porque "declararán a voluntad de las acusaciones".