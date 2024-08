Bancalero analiza la reorganización de la atención sanitaria con profesionales los centros de Gurrea, Grañén y Ayerbe

ZARAGOZA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, se desplaza este lunes a la provincia de Huesca para visitar el consultorio de Gurrea de Gállego y los centros de salud de Ayerbe y Grañén y entrevistarse con sus profesionales a cuenta de las medidas de "reorganización" impulsadas por su Departamento en materia de asistencia sanitaria.

Bancalero pretende conocer de primera mano la visión de los profesionales sobre las decisiones adoptadas con el objetivo, según estableció, de garantizar siempre la asistencia a todos los ciudadanos.

El consejero aborda de esta manera una de las cuestiones candentes de su Departamento junto a la de las listas de espera después de las protestas y movilizaciones llevadas a cabo en diferentes puntos de atención sanitaria de la Hoya de Huesca como Almudévar, Ayerbe y otras comarcas, donde han surgido plataformas como SOS Sanidad Rural Ayerbe y SOS Sanidad Almudévar que han realizado ya varias concentraciones de protesta y acusan al Ejecutivo autonómico de acometer "recortes" en el servicio de atención sanitaria en el medio rural.

Bancalero ya visitó el pasado 29 de julio el centro de salud de Almudévar, donde aseguró que la reorganización interna acometida ha conseguido que los tiempos de espera sean "nulos".

"La población de esta zona no tiene que esperar para ser atendida", subrayó entonces el consejero. "Frente a las quejas por recortes o por empeoramiento de la asistencia en esta zona solo puedo decir que no son ciertas. De hecho, hemos mejorado y no tenemos ninguna reclamación de pacientes por estos motivos", afirmó.

De hecho, el pasado 22 de julio, durante una visita del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, a la Estación de Canfranc, un representante de la plataforma que aglutina a los usuarios de la zona de salud de Ayerbe le entregó una carta en la que la plataforma expresaba su rechazo a las medidas adoptadas por la consejería de Bancalero y acusaba a éste de "inacción".

La misiva reconocía que los problemas venían de años anteriores, y de diferentes administraciones, pero apuntaba que las últimas decisiones sólo habían hecho que "empeorar" la situación.

En el origen de la protesta aparece la amortización de dos plazas médicas en los centros de salud de Ayerbe y Almudévar, lo que, apuntan ambas plataformas, repercute en la calidad de la atención sanitaria de pacientes de, en el caso de Ayerbe, 35 localidades dependientes de su centro de referencia.

Lo que para estas plataformas ciudadanas son "recortes", para el consejero es una "reorganización" enfocada en "las necesidades actuales" que ha supuesto incorporar dos administrativos y dos enfermeras, lo que a su juicio no repercute negativamente en la atención sanitaria que, además, permite incorporar el servicio de fisioterapia.

En esa línea, el PP en el Ayuntamiento de Ayerbe rechazó hace apenas once días una iniciativa que reclamaba el apoyo a las reivindicaciones de la plataforma SOS Sanidad Rural de la localidad por entender que sostenía críticas ajenas a la situación real de la Atención Primaria en Ayerbe.