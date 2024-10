Bermúdez de Castro señala que hay que extremar en las próximas horas las medidas de seguridad y prudencia

Jorge Azcón ha presidido la reunión del CECOP de esta mañana. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Función Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha informado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) para abordar la situación generada por la DANA, y que ha presidido el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, que "en la noche pasada ha habido afecciones en algunos puntos, caudales elevados en los ríos, algunos cortes de carreteras y cortes de luz y agua en algunos municipios, pero la situación va mejorando, aunque "hay que extremar en las próximas horas las medidas de seguridad, de control y prudencia".

Bermúdez de Castro ha destacado que la AEMET ha activado la alerta roja en Castellón, en una zona de la provincia de Castellón. "Está pegado a nuestro Matarraña, donde estamos en la alerta amarilla, lo que hace que tengamos que extremar mucho más las medidas de seguridad, las medidas de prevención, no estar cerca de los cauces ni de las correntías, no estar en barranqueras, en zonas concretas donde está lloviendo mucho". El consejero ha destacado que "no podemos perder el control y, sobre todo, hay que no ser prudentes".

En la zona del Matarraña, donde hay previsión de fuertes lluvias sobre todo, desde la doce de la mañana a las seis de la tarde, donde se prevén lluvias de 100 litros. "Ha llovido mucho ahí, el suelo está lleno de agua ya y, por lo tanto, ahí se pide máxima prudencia porque habrá alguna punta de mayor caudal en los ríos".

También vamos a seguir mirando la zona de Bajo Aragón y Bajo Aragón-Caspe y también la zona del Maestrazgo. "En la zona del Huerva, los dos pantanos ya están llenos, como dijimos ayer, han funcionado muy bien y están vertiendo prácticamente tanta agua como está entrando", ha añadido.

En la zona del entorno de Jaraba, donde hay 80 personas en un balneario que se han contratado a unos días de vacaciones, las carreteras están cortadas. "Esas personas se encuentran perfectamente y no quieren abandonar el establecimiento".

En las carreteras "se van solucionando los problemas que estamos teniendo, que son de desprendimientos y de inundaciones".

El consejero ha vuelto a pedir a hay a los ciudadanos que se abstengan de hacer desplazamientos que no son necesarios por carreteras rurales en las que hay que pasar por barrancos". Ha resaltado que "hay que preservar las vidas humanas y no ponernos en riesgo".

Ha finalizado diciendo que Aragón tiene a disposición del Centro Nacional de Emergencias un dispositivo de medios humanos y materiales.